Amberg-Sulzbach. Die Verdi-Senioren haben gewählt: Vorstandswahlen, ein Rück - und ein Ausblick standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Senioren-Betriebsgruppe der Gewerkschaft Verdi für die Fachbereiche Post- und Telekommunikation in der Amberger Gaststätte Zur Alten Kaserne.

Vorsitzende Emilie Stief hob in ihrem Rückblick die Erfolge bei den gewerkschaftlichen Lohnsteuerberatungen sowie die Werbeerfolge um Neuzugänge hervor. Kassenverwalter Martin Paulus informierte über die Finanzen. Emilie Stief wurde dann als Vorsitzende bestätigt.Gewählt wurden außerdem als 2. Vorsitzende Anna Girbert, als 1. Schriftführer Andreas Weber, als 2. Inge Mitschke, als 1. Kassier Martin Paulus, als 2. Karl Siegert. Revisoren sind Irene Lutz und Herbert Koppmann, Beisitzer Erhard Bartsch, Karl Donhauser, Rudi Pirzer und Gerhard Singer. Verdi-Bezirkssekretärin Nicole Rufin informierte über die Tarifrunde. Breiten Raum nahm die Debatte um die Neuorganisation der Fachbereiche ein. Der örtliche Vorstand lehnt diese ab. Er hat an den Hauptvorstand in Berlin appelliert, den gemeinsamen Bereich Post und Telekom zu erhalten. Rufin lud zur Mitgliederversammlung von Verdi-Oberpfalz (Fachbereich 10 Post) für Freitag, 1. Juni, nach Klardorf ein.