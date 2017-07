Amberg-Sulzbach. (u) Schornsteinfeger gelten seit dem Mittelalter als Glücksbringer. Der Verein "Glückstour e.V. - Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern" fühlt sich dieser Tradition besonders verpflichtet. Nun erwiesen sie sich als Glücksbringer für die Amberg-Sulzbacher Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder. An die Vorsitzende Petra Waldhauser überreichten die Schornsteinfeger einen 5000-Euro-Scheck.

Spielzimmer in Erlangen

Mit mehr als einer Million Euro gesammelter Spendengelder für krebskranke Kinder gehört die Glückstour der Schornsteinfeger zu den größten privaten Hilfsaktionen in Deutschland. Heuer fand sie zum zwölften Mal statt. Die Glücksradler waren vom 23. bis 28. Juni bei Wind und Wetter über 1000 Kilometer von Freilassing bis Frankfurt unterwegs, mit dem Ziel, so viele Spenden wie möglich bei berufsnahen Firmen, Innungen und Kollegen sowie der Bevölkerung einzusammeln. An den einzelnen Etappenzielen werden die gesammelten Gelder an regionale Initiativen und Vereine übergeben, die sich um krebskranke Kinder und ihre Angehörigen kümmern oder die Forschung vorantreiben.Bei der Scheck-Übergabe im Aus- und Fortbildungszentrum des Kaminkehrer-Handwerks in Mühlbach erzählte sie den Spendern über ihre Arbeit. Demnach betreue man derzeit 20 erkrankte Kinder und deren Familien. Das seien so viele, wie schon lange nicht mehr. Dabei arbeite man eng mit den Kliniken in Regensburg, Nürnberg und Erlangen zusammen. Mit eingehenden Spendengeldern übernimmt der Verein beispielsweise die Fahrtkosten der Eltern für die Klinikbesuche bei ihren Kindern. Außerdem helfe man bei der Finanzierung von Fahrten, Festen und anderen Freizeitaktivitäten und mache auch kleine Geschenke.Zudem legt der Verein Wert auf eine Beteiligung bei der Finanzierung von Therapien wie etwa der Klangschalen- und Reittherapie. Größter Ausgabeposten sei die Familienhilfe. Damit die Gelder dort ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht werden, stimme man sich immer mit den psychosozialen Diensten der Kinderonkologien ab. In Erlangen wurde zum Beispiel das Spielzimmer mitfinanziert.