Edelsfeld/Habres. Mit etwa zwei Kubikmeter Eternitplatten, abgeladen auf zwei Stapel, sah sich eine Landwirtin aus Habres (Gemeinde Neukirchen) in einem ihrer Waldstücke nordöstlich von ihrem Wohnort am Montag konfrontiert. Da es sich um illegal beseitigtes, vermutlich asbesthaltiges Material handelt, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei in Sulzbach-Rosenberg. Neben dem Umweltfrevel bleibt die Waldbesitzerin damit vorläufig auf einem Schaden von rund 400 Euro sitzen - errechnet für die fachgerechte Entsorgung der Platten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Eternit offenbar vom renovierten Garagendach eines Anwesens in Edelsfeld stammte. Bei einer Befragung räumte der Hausbesitzer ein, ein polnisches Unternehmen mit den Dacharbeiten betraut zu haben, versehen mit der Zusicherung, der fachgerechten Entsorgung des umweltschädlichen Bauschutts. Vergebens, wie die jetzt vorliegenden Tatsachen offenbaren. Der Fokus der Polizei richtet sich nun vornehmlich auf den Auftragnehmer aus Osteuropa. Im Kontext mit diesem Geschehen weist der Sulzbacher Inspektionsleiter, Erster Hauptkommissar Michael Kernebeck, darauf hin, dass "Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Stoffen dieser Art, solange sie nicht in Eigenleistung erbracht werden, zertifizierten Betrieben vorbehalten bleiben".Diese führen solche Aufträge unter den gebotenen Vorkehrungen für Gesundheit und Umwelt aus, inklusive der fachgerechten Entsorgung angefallenen Unrats. An alle Hausbesitzer appelliert die Polizei deshalb, bei Vergaben auf diese Kriterien zu achten.