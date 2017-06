Die Ursache ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Momentan sieht es aber so aus, als hätte eine Autofahrerin (21), am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße 2120 unterwegs von Speckshof nach Ursulapoppenricht, einen 74-Jährigen aus dem Raum Herzogenaurach in einem Skoda übersehen.

Die beiden Autos stießen zusammen, dabei wurden die beiden Fahrer und zwei weitere Insassen im Seat leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei spricht von einem Schaden von gut 12000 Euro am Skoda, am Seat dürften es 3000 Euro sein. Die Feuerwehr Traßlberg regelte den Verkehr und kümmerte sich um die Fahrbahnreinigung.