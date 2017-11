Freihung. Auf Einladung des Bezirksvorsitzenden des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Axel Bartelt (Vierter von links), gaben die Verantwortlichen des Europäischen Jugendprojekts (EJP) Einblick in die Vorbereitung für die deutsch-polnische Projektwoche für 14- bis 26-Jährige vom 19. bis 26. Mai 2018 in Polen. Hartmut Schendzielorz (Dritter von rechts) aus Freihung trug Bartelt die Schirmherrschaft an. Dieser will beim Gedenken im Museum KZ Auschwitz-Birkenau dabei sein und betonte, internationale Jugendbegegnungen seien ein Geschenk des Friedens und Europas. Bild: bk