Der Beschuldigte weist jeglichen Verdacht strikt von sich. Er soll 703 Kubikmeter Gas für seine Therme in der Wohnung genutzt und dies illegal getan haben. Merkwürdig: Der Zähler im Keller war gesperrt, er hätte an sich mit einem Schloss und einer Plombe versehen sein müssen. "Ich habe das nicht weggemacht", sagt er vor Gericht.

Wer hätte denn außer Ihnen einen Nutzen davon haben können, wenn der Gashahn wieder aufgedreht wird? Richter Markus Sand zum Angeklagten

Drei Volljuristen mühten sich zweieinhalb Stunden lang, Licht ins Dunkel eines Kellers im nördlichen Landkreis zu bringen. Dort hängen die Energiezähler eines Mehrparteienhauses. Ihre Rädchen drehen sich nahezu unablässig. Bis auf eines. Das bleibt abrupt immer dann stehen, wenn man dem Mieter wieder einmal die Energie gesperrt hat, weil er anfallende Kosten nicht zahlte. Amtsrichter Markus Sand erfuhr, dass der 37-Jährige schon einmal rechtskräftig wegen illegaler Gasentnahme bestraft wurde, und hörte, dass der Mann ein Stromkabel von seiner Wohnung bis hinunter im Keller zu einer Steckdose gelegt hatte. Auch das wohl, weil eine Rechnung offenstand.Dann kam der Gasmann erneut. Er sperrte wegen unbezahlter Kosten den Hahn ab, brachte eine Plombe an und versah sein Sperr-Werk auch noch mit einem Schloss. Kaum war er fort, floss das Gas weiter. Zum Zweck, für warmes Wasser und Heizung zu sorgen. Das ging so über Monate hinweg.Dann will der 37-Jährige selbst beim Energieversorger angerufen und gemeldet haben, dass es trotz Sperrung immer noch Gas gebe. Später verdeutlichte sich dann plötzlich, es sei seine im südlichen Landkreis lebende Mutter gewesen, die den Anruf tätigte. "Ich habe nichts angerührt", bekräftigte der Angeklagte wiederholt und tat das umso energischer, als ihn der Richter darauf verwies, dass bei einem Schuldspruch wohl ein Urteil wegen schweren Diebstahls herauskommen könne. Denn da seien Sicherungsvorkehrungen entfernt worden, um den Hahn wieder aufzudrehen.Es wurden mehrere Zeugen vernommen. Darunter auch ein Experte vom Energieversorger. Von ihm erfuhr der Richter etwas, das er auch nach mehrfachem Erkundigen nicht einordnen konnte. "Was kostet der Kubikmeter Gas?", wollte Markus Sand wissen. Das, so vernahm er, lasse sich nicht exakt sagen. Weil sich der Gaspreis quasi täglich ändere. Von daher würden Kubikmeter in Kilowattstunden umgerechnet.Was also würde dann die entnommene Menge ausmachen? Auch das war kurios: Beträge zwischen 66 und 330 Euro geisterten durch den Sitzungssaal. Auch dies bedarf wohl noch einer exakten Aufhellung. Eines aber stellte der Richter vorab schon einmal fest: "Wer hätte denn außer Ihnen einen Nutzen davon haben können, wenn der Gashahn wieder aufgedreht wird?"Der Fall geht in eine weitere Verhandlungsrunde. In der nächsten Woche müssen neue Zeugen kommen. Vielleicht wird sich dann konkret zeigen, wer den abgesperrten Gashahn wieder aufdrehte.