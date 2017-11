Amberg-Sulzbach. Der Förderverein der Landkreis-Volkshochschule bereitet sich auf das 100-jährige Bestehen der Volksbildung in Sulzbach-Rosenberg 2018 vor. Eine Arbeitsgruppe unter Federführung von Ulrich Iberer übernimmt die Planungen für ein Jubiläumsprogramm, das auch die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Freistaats Bayern berücksichtigt. Eine Vorschau auf geplante Aktivitäten gab es bei einer Mitgliederversammlung des VHS-Fördervereins in der ehemaligen Synagoge in Sulzbach-Rosenberg.

VHS-Leiter Manfred Lehner kündigte an, anknüpfend an die Tradition der VHS-Denkwerkstatt von vor 20 Jahren wieder ein "Zukunftsforum" einrichten zu wollen. Neumitglied Manfred Leiss wird diese Initiative unterstützen. Ein weiterer Blick ins neue Jahr galt Dieter Radl: Er liest bei einer Benefizlesung zugunsten des Fördervereins im Frühjahr aus seinem neuen Mundartbuch. Fördervereins-Vorsitzender Gerd Geismann würdigte die innovative und qualifizierte Arbeit der Volkshochschule.VHS-Leiter Manfred Lehner gab, unterstützt von Bildern und Texten, einen ausführlichen Überblick zu den Themenschwerpunkten der VHS. Als besondere Wertschätzung der Arbeit der VHS wertete deren Leiter, dass der Landkreis in diesem Jahr erstmals Gastgeber der Landestagung des Bayerischen Volkshochschulverbandes war. Lehner informierte zudem darüber, dass sich der Verein Kulturhaus Sulzbach-Rosenberg aufgelöst habe. Sein Vermögen sei satzungsgemäß an den VHS-Förderverein übergeben worden.