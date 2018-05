Sie ist seit Januar im Amt. Die Vollversammlung des Kreisjugendrings (KJR) nutzte jetzt dessen neue Geschäftsführerin Franziska Hufnagel, um sich vorzustellen.

Ebermannsdorf. Im Domcom lud Franziska Hufnagel die Delegierten gleich ein, sich mit einem bunten Sticker auf einer Landkreis-Zeichnung zu verewigen: So war auf einen Blick zu sehen, wo der KJR vertreten ist. Stellvertretender Landrat Hans Kummert freute sich, zum ersten Mal seit seiner Zeit als Vorsitzender der Burschenschaft 1969 wieder bei einer Versammlung des KJR dabei zu sein.Philipp Seitz, der Vorsitzende des Bezirksjugendrings Oberpfalz, war begeistert von der Weichenstellung für einen internationalen Austausch. Dieser fördere nicht nur Toleranz und Freundschaften, sondern verhindere auch Kriege. Seitz verwies auf die Aktion für den Jugendarbeitspreis. Bei diesem gehe es darum, dass sich Jugendverbände für Demokratie, Partizipation und politisches Handeln mit Blick auf die Wahlen einsetzen. Um die Projekte medienwirksam zu veröffentlichen, könne man die Medienfachberatungsstelle Oberpfalz nutzen.Stellvertretende KJR-Vorsitzende Christina Götz blickte zurück auf das vergangene Jahr. Höhepunkt war die Jugendbegegnung in Schottland, die auf Wunsch des Amberg-Sulzbacher Partnerlandkreises Argyll & Bute in diesem Jahr wiederholt wird.Götz kündigte auch zwei Jugendleiter-Schulungen an. Neben dem Projekt "Wir legen ge-WAHL-tig los", das Jugend-Themen auf politischer Ebene einbringen soll, bietet der Bezirksjugendring die Weiterbildung zum Medienführerschein an. Der bewusste Umgang mit Medien wird darin ebenso behandelt wie kreativer Umgang mit dem Smartphone, aber auch kritische Themen wie Cybermobbing. Gemeinsam mit der Kommunalen Jugendarbeit läuft eine Reihe mit dem Thema "Kein Mensch passt in eine Schublade".

Vorstandsmitglied Henner Wasmuth erklärte bei der KJR-Versammlung die Haushaltsrechnung des vergangenen Jahres. Er wies ausdrücklich darauf hin, dass die Fördertöpfe für Jugendverbände prall gefüllt seien: Die Vorstände sollten Finanzhilfe anfordern.

In geheimer Wahl wurde die neue Führungsmannschaft für die nächsten zwei Jahre gebildet. Cornelia Bäuml wurde als Vorsitzende einstimmig bestätigt. Ihr Stellvertreter ist ab sofort Lukas Stollner. Vorstandsmitglieder sind Tim Saborowski, Henner Wasmuth, Carina Süß, Nicolas Stoffregen und Christina Götz. Die Rechnung prüfen Andreas Dudek und Dieter Birner. Beratende Funktionen übernehmen Landrat Richard Reisinger sowie die Bürgermeister Michael Göth (Sulzbach-Rosenberg), Alexandra Sitter (Ammerthal) und Stefan Braun (Kastl).Die Versammlung bot der Pfadfinderjugend, die beim KJR als Verband Mitglied ist, ein Podium, um sich vorzustellen: Maren Schmirler und Lena Müller, zwei engagierte Vollblut-Pfadfinderinnen aus Sulzbach-Rosenberg, erzählten begeistert über ihren Stamm namens Graf Gebhard und dessen Programm. Einblicke gaben Bilder von Zeltlagern, Spieleabenden und Hüttenwochenenden. Schmirler und Müller machten deutlich, welche Werte und Kenntnisse für das Leben und die Natur vermittelt und praktiziert werden, warum alle Pfadfinder eine einheitliche Tracht tragen und dass dort Kinder ab sechs Jahren mitmachen können. Kontakt zu den Pfadfindern kann man über das Internet aufnehmen ( www.graf-gebhard.de). Bei der nächsten Vollversammlung im Herbst wird sich die Evangelische Jugend vorstellen, ein weiteres Mitglied des Kreisjugendrings. (wec)