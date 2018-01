Das Amtsgericht hat die Termine zu zwei Prozessen gegen Berufssoldaten der Bundeswehr festgesetzt. Auf die Anklagebank müssen zunächst ein Oberfeldarzt und einige Zeit später ein Ausbilder im Rang des Unteroffiziers. Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier hat gegen beide ermittelt.

Arzt rudert zurück

Strafbefehl nicht akzeptiert

Amberg-Sulzbach. Der 42-jährige Oberfeldarzt mit dem Dienstgrad eines Oberstleutnants hatte nach Überzeugung der Anklagebehörde in seiner Eigenschaft als Dentist Privatpatienten behandelt und sich dazu der Mitarbeit weiblichen Personals bedient. Eine 24-jährige Soldatin, heute längst nicht mehr an ihrem damaligen Arbeitsort in der Schweppermannkaserne, hatte das gemeldet und war schließlich, weil im Verdacht der falschen Anschuldigung stehend, selbst auf der Anklagebank gelandet.Als sie versuchte, sich innerhalb der Truppe bei Vorgesetzten Gehör zu verschaffen, tat sich die Frau schwer. Sie geriet in ein Labyrinth, in dem - wie es bei der Verhandlung gegen sie aussah - der Ober den Unter stach.Bei dem Prozess vor der Amtsrichterin Julia Taubmann sagten in vergangenen Jahr Kolleginnen der Soldatin aus. Sie bestätigten, dass sie ebenfalls assistierende Dienste zu leisten hatten, als es zur Behandlung von Privatpatienten kam. Als letzter Zeuge in dem Verfahren sagte der Oberfeldarzt aus. Er wies die Vorwürfe anfangs zwar mit Nachdruck von sich, ruderte dann aber zurück und räumte zumindest kleinere Teile seiner Vorgehensweisen ein. Dabei stand fest: Er hätte bei Privatbehandlungen eigene Arbeitsverträge mit dem ihm untergebenen Personal abschließen müssen. Denn das lag außerhalb dessen Dienstpflichten.Die 24-jährige Sprechstundengehilfin, die bei der Truppe diente, wurde nach eintägigem Prozess freigesprochen. Daraufhin kam ein Verfahren gegen den zwischenzeitlich nicht mehr bei der Bundeswehr unter Vertrag stehenden Oberfeldarzt in Gang.Nun wird Ende Februar zwei Tage lang vornehmlich wegen des Verdachts auf Falschaussage gegen ihn verhandelt. Einen im Vorfeld erlassenen Strafbefehl hatte der Zahnarzt abgelehnt und Einspruch eingelegt.Im Mai kommt es vor dem Amtsgericht zu einer Verhandlung, deren Hintergrund bisher nicht an die Öffentlichkeit drang. Vor die Strafjustiz wird dann ein Truppenausbilder im Unteroffiziersrang zitiert. Er steht im Verdacht, einen jungen Untergebenen schikaniert und ihn dann, auf dessen Stube in der Kaserne, zu einer sexuell orientierten Handlung aufgefordert zu haben.Das von Oberstaatsanwalt Strohmeier betriebene Verfahren gegen den Berufssoldaten mündete zunächst in einen beim Amtsgericht beantragten Strafbefehl. Der Ausbilder akzeptierte ihn nicht und löste mit seinem Einspruch eine mündliche Verhandlung aus. Sie beginnt am 24. Mai.