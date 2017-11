Der Wasserpakt eint Gewässerschutz und Landwirtschaft. Ziel ist, alle laufenden Aktivitäten im Gewässerschutz zu bündeln und zu verstärken. So soll der Zustand der Gewässer schneller verbessert werden.

Amberg-Sulzbach. Den Pakt haben die bayerischen Staatsministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie Umwelt und Verbraucherschutz, berufsständische Organisationen der Landwirtschaft, Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft als Vertreter der Wasserversorger und der Landesfischereiverband unterzeichnet. Die Laufzeit orientiert sich laut einer Pressemitteilung an der Dauer des zweiten Bewirtschaftungszeitraumes der Wasserrahmenrichtlinie (2021). Eine Zwischenevaluierung ist für 2019 vorgesehen.Die Koordination von Maßnahmen auf Regierungsbezirksebene liegt bei den Fachzentren Agrarökologie. In Wolfringmühle fand ein Arbeitstreffen als Auftakt auf Oberpfalz-Ebene statt. Die Pakt-Partner lernten sich dabei kennen, sammelten Ideen und überlegten, wie gemeinsame Vorhaben im Interesse des Wasserschutzes voranbringen kann. Ergebnis waren laut Pressemitteilung eine Reihe handfester Vorhaben, die jeweils von verschiedenen Pakt-Partnern in den nächsten Monaten umgesetzt werden sollen. Ein Vorschlag war, Anfang August nächsten Jahres einen Stoppeltag zu organisieren. Dabei soll demonstriert werden, welchen Einfluss verschiedene Techniken (Rad-, Raupenfahrwerk, Reifendruck) auf die Lagerungsdichte des Unterbodens haben. Ziel sei, weniger Verdichtungen, mehr Infiltration, weniger Erosion und damit auch bessere Lebensbedingungen für kieslaichende Fischarten zu erreichen. Beteiligt daran seien landwirtschaftliche Betriebe, das Fachzentrum Agrarökologie, die Landmaschinenschule Triesdorf, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schwandorf, die Erzeugerringberatung, der Maschinenring, der bayerische Bauernverband, das Wasserwirtschaftsamt Weiden und die Bezirksfischereiberatung.Ein anderer Vorschlag war, einen Schulungstag für Gülletrac-Fahrer zur umweltverträglichen Gülleausbringung zu organisieren. Dieser soll in Zusammenarbeit mit dem Maschinenring, dem Fachzentrum Agrarökologie, der Gruppe Landwirtschaft und Forsten an der Regierung und der Wasserwirtschaft stattfinden. Ins Auge gefasst wurden laut der Pressemitteilung außerdem gemeinsame Begehungen an Gewässern, insbesondere an Brennpunkten. Teilnehmen daran sollen die Betroffenen, Vertreter von Kommunen, Wasserwirtschaftsamt, landwirtschaftliche Organisationen und Landesfischereiverband.Vorgeschlagen wurde die Einrichtung einer Info-Plattform zum Wasserpakt auf Oberpfalzebene zur noch besseren Vernetzung aller Akteure. Angeregt wurden Best-Practice-Führungen zu Themen wie Mulchsaat in Raps, Getreide, Mais und Kartoffeln. Die rund 30 Ideen sollen nun konkret vor Ort umgesetzt werden. Im September nächsten Jahres wollen sich die Oberpfälzer Pakt-Partner in gleicher Runde wieder treffen, um zu berichten, was erreicht wurde, und neue Vorhaben zu planen.