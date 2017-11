Kümmersbruck. Zum Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes trafen sich die Kolpingsfamilien des Bezirks Amberg in Kümmersbruck. Dieser Tag erinnert jedes Jahr an die Seligsprechung des Verbandsgründers und Priesters Adolph Kolping am 27. Oktober 1991 in Rom und schlägt eine Brücke in alle Länder mit Kolpingverbänden. Damit verbunden ist auch das Bemühen um eine baldige Heiligsprechung. Diesmal stand das Kolpingwerk Burundi im Mittelpunkt. In der Pfarrkirche St. Antonius hielt Bezirkspräses Pfarrer Josef Irlbacher (Schnaittenbach) den Gottesdienst, eingerahmt von Banner-Abordnungen der Kolpingsfamilien Amberg, Hirschau, Schnaittenbach, Sulzbach-Rosenberg, Kümmersbruck und des Bezirks.

Anschließend trafen sich alle im Pfarrheim, bestens bewirtet vom Kümmersbrucker Kolping-Vorsitzenden Wolfgang Gerl und seinem Team.