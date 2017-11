Amberg-Sulzbach. Im laufenden Schuljahr möchte der Suchtarbeitskreis unter Regie des Gesundheitsamts erneut möglichst viele Schulen in Stadt und Landkreis motivieren, am 3. Suchtpräventionswettbewerb teilzunehmen.

Angesprochen sind alle Schulen, von der Grundschule bis zu den Gymnasien und Berufsschulen. Allein für die Region Amberg-Sulzbach stellt die Sieglinde-Nothacker-Stiftung Preise im Gesamtwert von 1750 Euro bereit (Vorab-Unterstützung für Projekte auch möglich). Einsendeschluss ist der 18. Mai 2018."Gute Suchtprävention misst sich nicht an spektakulären Einzelaktionen oder abschreckenden Darstellungen von Sucht, sondern an zahlreichen, wiederkehrenden Anstößen im alltäglichen Leben, an positiven Vorbildern und besonders an förderlichen Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen", betont der Arbeitskreis. Gute Projekt seien nachhaltig. Wünschenswert sei eine Kombination aus konstruktiven Verhaltenstipps und der Steuerung von Rahmenbedingungen wie alkoholfreie Feste oder günstige alkoholfreie Getränke.Die Bewerbungsunterlagen könne im Internet ( www.suchtinfo-oberpfalz.de) heruntergeladen werden. Weitere Informationen und eine Zusammenstellung empfehlenswerter suchtpräventiver Programme können beim Gesundheitsamt Amberg-Sulzbach abgefragt werden. Ansprechpartnerin dort ist Irene Hug (09621/39 676, irene.hug@amberg-sulzbach.de).