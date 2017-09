Dass sich mindestens ein Wolf im Veldensteiner Forst aufhält, ist seit April klar. Jetzt gibt es sogar ein Bild von dem Tier.



Damals konnte man durch Speichelspuren an Rotwildrissen den Gencode eines Weibchens aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation nachweisen. Es war der erste Wolf, der sich zweifelsfrei im Landkreis Amberg-Sulzbach aufhielt. Seither konnte durch genetische Untersuchungen noch einige Male belegt werden, dass ein Wolf im Veldensteiner Forst Wild gerissen hatte. Allerdings nicht mehr in Amberg-Sulzbach, sondern in den Landkreisen Bayreuth oder Nürnberger Land. Sie alle stoßen in dem großen Waldgebiet zusammen. Es gibt sogar eine Aufnahme des Tieres, die eine Wildkamera der Bayerischen Staatsforsten anfertigte. Das geschah am 19. Mai wieder im Landkreis Bayreuth. Das Bild ist aber erst seit Montag auf der Homepage des Landesamtes für Umwelt zur Veröffentlichung freigegeben. Es ist etwas dunkel, doch Experten erkennen darauf eindeutig einen Wolf.