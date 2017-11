Der Schnee kann kommen: Der Winterdienst des Staatlichen Bauamts ist gut vorbereitet. Und kann doch nicht überall sofort für freie Straßen sorgen, wie der zuständige Abteilungsleiter, Stefan Noll, zu bedenken gibt. Schneeräumen dauert, auch mit Spezialfahrzeugen - bei insgesamt 2000 Kilometern Straßennetz, das die Behörde betreut.



Fast 50 000 Tonnen Salz gelagert "Die Streusalzlager in den Straßenmeistereien und den zugehörigen Winterdienst-Stützpunkten sind mit insgesamt 23 500 Tonnen Streusalz gefüllt", teilt Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt mit.



Zusätzlich habe die Behörde in angemieteten Zentrallagern in Schwarzenfeld und Kulmbach weitere 25 000 Tonnen Salz vorrätig: "So ist gewährleistet, dass auch in strengsten Wintern keine Nachlieferungen aus den weit entfernten Lagerstätten der Salzindustrie notwendig werden." Wenn kritische Wetterlagen zu erwarten sind, werde auch vorbeugend gestreut, um Glättebildung zu vermeiden. Um die Lage beurteilen zu können, erhalten die Einsatzleiter auch Informationen von 21 Glättemeldeanlagen.



Diese stehen nach Nolls Worten "an kritischen Straßenabschnitten". Sie ähnelten Einrichtungen auf Flugplätzen zur Überwachung der Start- und Landebahnen und würden fortlaufend Werte wie Luftfeuchtigkeit, Niederschlagsmengen, Boden-, Fahrbahn-, und Lufttemperatur messen. "Sie senden bei kritischen Wetterentwicklungen Warnmeldungen in die Winterdienst-Einsatzzentralen." Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach betreut mit einem Personalstamm von 168 Straßenwärtern und 9 Straßenmeistern in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Neustadt/Waldnaab und Tirschenreuth insgesamt knapp 2000 Kilometer Straße, davon 1585 Kilometer Bundes- und Staatsstraßen, 328 Kilometer Kreisstraßen im Landkreis Neustadt sowie 47 Kilometer Autobahn (A 6 zwischen der Bundesgrenze bei Waidhaus und der A 93). "Daneben werden im großen Umfang auch Fremdunternehmen eingesetzt", fügt Noll hinzu.



Zum Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach gehören die Straßenmeistereien Amberg, Nabburg, Neunburg vorm Wald, Weiden, Vohenstrauß, Eschenbach und Tirschenreuth. Zusätzlich werden in den Wintermonaten 19 Stützpunkte besetzt. In den Straßenmeistereien und den Stützpunkten gibt es 26 Salzhallen und 11 -silos für den Streusalz-Vorrat. Im Winter 2016/17 wurden unter Regie des Bauamts insgesamt rund 21 500 Tonnen Salz gestreut. (eik)

Den Winterdienst des Bauamts erledigen Fremdunternehmer und eigenes Personal der Straßenmeistereien. Doch auch wenn die sich mächtig ins Zeug legen, "kann es insbesondere bei starken und anhaltenden Schneefällen nicht durchgängig gewährleistet werden, dass die Straßen zu jedem Zeitpunkt und an jeder Stelle von Schnee und Eis befreit sind", betont Stefan Noll. Er erklärt auch, warum: "Nachdem ein Winterdienstfahrzeug allein eine Strecke von insgesamt rund 30 Kilometern zu betreuen hat, benötigt es hierfür eine Umlaufzeit von mindestens zwei bis drei Stunden." Wenn es stark schneie, schließe sich, auch wenn Salz gestreut wurde, bereits nach kurzer Zeit die Schneedecke wieder. Angesichts dieser Tatsachen könnten die Räumfahrzeuge "nicht zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort des von uns betreuten 2000 Kilometer langen Straßennetzes gleichzeitig sein", erklärt Noll.Straßen, die für den überörtlichen und den Berufsverkehr besonders wichtig sind, werden nach Auskunft des Abteilungsleiters "von den frühen Morgenstunden bis in die Nacht geräumt und gestreut". Wenn es besonders stark und auch lange schneit, könnten diese Strecken mit dem vorhandenen Personal und Geräten aber nur von 6 bis 22 Uhr befahrbar gehalten werden.Den sieben Straßenmeistereien des Staatlichen Bauamts stünden für den Winterdienst auf Bundes- und Staatsstraßen in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Tirschenreuth sowie Neustadt/Waldnaab (hier auch die Kreisstraßen) insgesamt 71 mit Streumaschinen und Schneepflug ausgerüstete Winterdienstfahrzeuge zur Verfügung.