Uralte Gemeinden

Der heilige Martin ist ein beliebter Kirchenpatron in der Oberpfalz. Mehrere katholische Pfarrkirchen in und um Amberg sind dem barmherzigen Soldaten geweiht: die Basilika in Amberg, die Pfarrkirchen in Gebenbach und Wutschdorf. Martinskirchen gelten als Zeugen der Christianisierung. Das heißt, sie weisen auf sehr alte Gemeinden hin. In Ermhof stand bis 1979 eine Martinskirche, die zu den ältesten Kirchengründungen der Oberpfalz zählte. (upl)