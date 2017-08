Amberg-Sulzbach. Wie lässt sich der Speiseplan für die Verpflegung in Kindertagesstätten oder in der Schule im Sinne einer nachhaltigen, gesunden Ernährung gestalten und biologisches Essen integrieren? Anregungen dazu haben Interessierte im Workshop "Bio kann jeder" mit dem Münchner Ernährungsinstitut Kinderleicht bekommen. Barbara Ströll, Projektmanagerin der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach, hatte die Veranstaltung organisiert.

Agnes Streber, Leiterin des Ernährungsinstituts, hat in den 80er Jahren als junge Köchin erlebt, wie Fertigprodukte immer mehr Einzug hielten. "Damals hat man das als fortschrittlich empfunden", sagte Streber. Heute ist für die Ökotrophologin klar: Nachhaltigkeit in Sachen Ernährung beginnt damit, dass das Essen frisch zubereitet wird. Die saisonalen Zutaten sollten möglichst aus der Region kommen und ökologisch produziert sein. Fleisch und Wurst spielen in der nachhaltigen und gesunden Ernährung nur eine Nebenrolle und sollten nicht täglich auf dem Speiseplan stehen.Im Amberg-Sulzbacher Land bieten derzeit 30 Bio-Direktvermarkter ihre Erzeugnisse an. Ströll stellte die Direktvermarkterliste der Öko-Modellregion vor. Die einfachste Lösung für die Küche sei die Nutzung des regionalen Bio-Lieferdienstes, erklärte Ströll. Der Hutzelhof erzeuge einen Teil seines Gemüses selbst und bemühe sich um Zusammenarbeit mit Erzeugern aus der Region. Die Hofkäserei Wohlfahrt und einige Bäckereien verarbeiteten Bio-Rohstoffe aus der Region. "Wenn man direkt mit einem Bauern zusammenarbeiten möchte, fängt man am besten mit einfachen Produkten an, die nicht wöchentlich frisch geliefert werden müssen. Es eignen sich Getreideprodukte oder Kartoffeln", sagte Ströll.Wer trotz knappen Budgets "Bio" verarbeiten möchte, braucht Kreativität und Begeisterung. Was möglich ist, zeigte der Bericht von Irmgard Schaller-Fromm. Die gelernte Hauswirtschafterin, seit 18 Jahren Leiterin des Küchenteams im Heilpädagogischen Zentrum der Lebenshilfe, achtet seit Jahren darauf, möglichst regionale Lebensmittel zu verarbeiten. "Es empfiehlt sich, mit der Umstellung einer Produktgruppe zu beginnen. Wir haben uns für Milchprodukte in Bio-Qualität entschieden. Der Käse kostet jetzt doppelt so viel, aber wir verbrauchen nur die Hälfte. Aufläufe werden nicht mehr so dick mit Käse belegt. Tatsächlich hat dieser hochwertige Käse mehr Geschmack."Barbara Ströll plant weitere Veranstaltungen. Interessierte erreichen sie unter Telefon 09621/39-238 oder per Mail an oekomodellregion@lpv-amberg-sulzbach.de.