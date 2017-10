Es geht um das Bewahren eines kulturhistorisch und religionsgeschichtlich bedeutsamen liturgischen Gegenstands. Der Zufall des Augenblicks macht daraus unerwartet ein politisches Bekenntnis.

Amberg. Die Übergabe eines Zuwendungsbescheids ist auch im lokalpolitischen Geschehen ein Routinevorgang. Nichts Besonderes also. Es geht um 43 500 Euro der aus Bundesmitteln gespeisten Berliner Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts. Empfänger ist die Israelitische Kultusgemeinde Amberg. Mit dem Geld wird die wohl älteste Torarolle Deutschlands aus dem Jahr 1792 restauriert, um sie wieder in Gottesdienste einführen zu können.Der Rabbiner Elias Dray nahm am Dienstagvormittag den Bescheid entgegen. Von Barbara Lanzinger (CSU), die in eben jenen Minuten der Übergabe der Förderzusage förmlich aus ihrem Mandat als Berliner Abgeordnete ausschied. Denn zeitgleich trat der 19. Deutsche Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Damit zogen erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik Rechtspopulisten in das Berliner Parlament ein. Als drittstärkste politische Kraft.Dieser Umstand drückte spürbar die Freude des Rabbiners, diese Tora, die eine wechselvolle Geschichte und die Nazis überstanden hat (siehe auch www.onetz.de/64698), gerettet zu haben. Anfangs noch zurückhaltend, beschrieb Dray die Restaurierung als "ein Zeichen, dass es immer Hoffnung gibt, auch in schwierigen Zeiten". Die sind für ihn offenbar angebrochen. Er sei "ein bisschen besorgt", sagte der Rabbiner, angesichts "von Kräften, die nicht so tolerant" gegenüber jüdischen Gemeinschaften seien. Und er habe den Eindruck, als würden sie immer mehr und auch stärker.Damit hatte Dray einen politischen Nerv von Lanzinger ("Das ist mein letzter Arbeitstag als Abgeordnete") getroffen. Sie sah sich sofort veranlasst, "mahnend den Finger zu heben" und warnte davor, wie "subtil" Gedankengut der Intoleranz um sich greife. "Es ist nicht immer einfach, ganz klar Nein zu sagen, weil man dann in Bedrängnis geraten kann", forderte Lanzinger mehr Zivilcourage im alltäglichen politischen Diskurs.Und während Dray die restaurierte, alte Torarolle auch als "Symbol des Zusammenlebens und gegenseitigen Helfens" verstanden wissen möchte, wünschte sich Lanzinger mehr Respekt vor der Vielfältigkeit der Religionen, unterschiedlicher Herkunft und kulturellen Identitäten. Derartige Symbolkraft kann der Tora von 1792, die schon einige Monate in Israel bei einem fachkundigen Restaurator ist, durchaus zugeschrieben werden.Angefertigt wurde sie für die jüdische Gemeinde in Sulzbach-Rosenberg. Sie überstand auf wundersame Weise den dortigen großen Stadtbrand von 1822, obwohl die Synagoge ein Raub der Flammen wurde. Auch das Pogrom der Nazis vom 9. November 1938 ging schadlos an ihr vorbei. Damals war die Gebetsrolle bereits in das Eigentum der Amberger jüdischen Gemeinde übergegangen, da die Sulzbach-Rosenberger Juden abgewandert waren und ihre Gemeinschaft aufgelöst hatten.Die Amberger Juden waren vor dem Pogrom gewarnt worden und konnten die alte Tora im Stadtarchiv verstecken, erzählte Dray. Altersbedingt hätten das Pergament und die Schrift sehr gelitten. Nach jüdischen Vorschriften müsse eine Tora aber vollständig lesbar sein, ansonsten sei sie "nicht koscher" und dürfe nicht mehr in einen Gottesdienst eingebracht werden. Damit drohte dem Exemplar von 1792, beigesetzt zu werden, was den unwiederbringlichen Verlust bedeutet hätte.Laut Dray wird gegen Ende nächsten Jahres die Gebetsrolle wieder in den Toraschrein der Amberger Synagoge zurückkehren, um dann nach Jahren unter Verschluss erneut ihre liturgische Kraft entfalten zu können. In einer bis dahin, so deutete der Rabbiner an, womöglich auch im Innern sanierten Synagoge.

Von Michael ZeißnerWer Deutschland nach wie vor völlig unbekümmert eine offene und tolerante Gesellschaft bescheinigt, macht sich etwas vor. Mehr Sensibilität in der Beobachtung Andersdenkender- und -lebender und weniger Ich-Bezogenheit könnten nicht schaden.Es sind flüchtige Blicke, kleine, fahrige Gesten oder ganz einfach nur verschämtes, in sich gekehrtes Schweigen von Menschen, die damit signalisieren, zumindest eingeschüchtert zu sein und sich lieber zurückzunehmen.Dazu muss man kein Jude, Muslim, Flüchtling oder Schwuler sein. Es reicht, ganz offen und ehrlich seine politische Meinung zu äußern, und schon fängt die Ausgrenzung oder Vereinnahmung an. Die deutsche Gesellschaft war vor Jahren viel, viel freier als sie jetzt vorgibt, obwohl sie mehr darüber redet als jemals zuvor.