Der Mann könnte bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung berufliche Schwierigkeiten bekommen. Er dient als Zeitsoldat bei der Bundeswehr und müsste befürchten, dass die Truppe mit einem Disziplinarverfahren reagiert. Denn wer zutritt und schlägt, hat dort wenig zu suchen.

"Viel Alkohol" im Spiel

Beruflich Folgen möglich

Mit der Faust habe ich zugeschlagen. Getreten aber nicht. Der Angeklagte

Amberg-Sulzbach. Ein schwieriger Fall für die Amtsrichterin Julia Taubmann. Sie soll klären, was es mit einer körperlichen Auseinandersetzung auf sich hat, die in einer Oktobernacht vergangenen Jahres vor einem Lokal in Sulzbach-Rosenberg geschah.Dort gab es nach den Ermittlungen der Staatsanwältin Jennifer Jäger eine eher einseitige Schlägerei, bei der ein 34-Jähriger grundlos zu Boden gebracht, mit Faustschlägen und Tritten traktiert worden sein soll. Als die Besatzung eines Funkstreifenwagens morgens um 3.40 Uhr erschien, herrschte bestes Einvernehmen zwischen den Beteiligten. "Es war nichts", ließen die Männer verlauten und zogen gemeinsam in ein weiteres Wirtshaus, um dort Bier zu trinken. Bei alledem soll angeblich nur Russisch geredet worden sein.Jetzt, im Gerichtssaal, sprachen alle Deutsch. Das mutmaßliche Opfer des brutalen Übergriffs mochte sich vor der Richterin an eher nichts erinnern. Schläge? "Kann sein". Tritte? "Eher nicht". Ansonsten: "Keine Ahnung. Viel Alkohol". Eines aber ließ der 34-Jährige verlauten. Der auf der Anklagebank sitzende Landsmann und er seien seither gut befreundet. Könnte sein, dass gegen ihn jetzt wegen Falschaussage ermittelt wird.Was äußerte der Beschuldigte? Zunächst bestritt er vehement, dass vor dem Lokal eine Auseinandersetzung stattfand. Später ruderte der 28-jährige Amberger zurück. Tenor seiner korrigierten Aussage: Gewesen sei schon etwas. Aber keineswegs so massiv, wie in der Anklageschrift stehend. Eine halbe Stunde später räumte der Zeitsoldat ein: "Mit der Faust habe ich zugeschlagen. Getreten aber nicht. Zuvor hat er mich geschlagen"Es gab einen Zeugen, der seine Wohnadresse, wohl aus Angst vor den Beteiligten, nicht preisgeben wollte. Er hatte beobachtet, wie in der fraglichen Nacht zwei Männer über den wie sie vor dem Lokal stehenden Mann herfielen, ihn schlugen und traten. Eine genaue Zuordnung der Tatbeiträge des Duos war ihm nicht möglich. Der zweite mutmaßliche Täter ist den Behörden bekannt. Doch er gilt momentan als Person mit unbekanntem Aufenthalt. Wichtig in dem Verfahren: Die vom Angeklagten eingeräumten Faustschläge würden bei einem Urteil als sogenannte einfache Körperverletzung gewertet. Fußtritte gegen den Körper aber müssten als gefährliche Körperverletzung eingestuft werden.Genau darum geht es nun: Staatsanwältin Jäger will das lückenlos geklärt haben. Deswegen muss demnächst ein weiterer Zeuge kommen, der als völlig Unbeteiligter die Geschehnisse vor dem Lokal beobachtet haben soll.Interessant bei alledem ist: Gegen den Zeitsoldaten war im Vorfeld ein Strafbefehl mit 90 Tagessätzen zu je 30 Euro ergangen. Diese Ahnung wegen gefährlicher Körperverletzung (Die Staatsanwältin: "Ein Schnäppchen") lag zwar an der denkbar untersten Grenze. Doch er akzeptierte sie auf Rat seines Verteidigers Jörg Jendricke nicht. Denn dann wäre automatisch ein Disziplinarverfahren bei der Bundeswehr in Gang gekommen. Mit ungewissem Ausgang.