Amberg-Sulzbach. Erfreuliches Ereignis für die Selbsthilfegruppe Krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach und ihre Vorsitzende Petra Waldhauser. Jörg Kunert, Inhaber des E-Centers an der Welserstraße in Amberg, und der Marktleiter Michael Winkler überreichten ihr einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro.

Zum Fünfjährigen veranstaltete der Familienbetrieb eine Tombola-Aktion. Durch den Losverkauf kamen 1200 Euro zusammen. Den Betrag stockten sie auf 1500 Euro auf. Der persönliche Kontakt zu Petra Waldhauser, die von den Projekten und Hilfen für die Kinder erzählte, habe sie davon überzeugt, dass die Spende bei der Selbsthilfegruppe bestens aufgehoben ist. Waldhauser betonte, dass das Engagement der Selbsthilfegruppe-Mitarbeiter betroffenen Kindern und Familien aus Amberg und der Region gelte. Man übernehme Übernachtungskosten für Eltern, finanziere Reit- und Klangschalentherapien für erkrankte Kinder oder beschaffe Spiele und kleine Geschenke für krebskranke Kinder.