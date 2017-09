Berlin-Amberg-München. Für einen Lastwagenfahrer kein Problem. Doch zu Fuß? Rastu Rasmus (48) aus Berlin und Elena Riemenschneider (42) aus München gehen diese Strecke. In zwei Monaten.

Zwei Arbeitskolleginnen

Partner lesen den Blog

Rieden. Die beiden Frauen wollten keine der bekannten Pilgerstrecken gehen. Und sie überqueren auch nicht die Alpen. Sie machen eine Weitwanderung von Berlin nach München, einmal quer durch Deutschland. Ohne ihre Männer und Kinder. Dafür mit Rastu Rasmus' Hund Lotta. In den ersten September-Tagen durchqueren sie den Landkreis Amberg-Sulzbach. Übernachteten schon in Vilseck, Amberg und Rieden. Unterwegs waren sie auf dem Vilstalweg und dem Jurasteig.Die beiden Frauen sind Arbeitskolleginnen in einem großen deutschen Unternehmen der sozialen Branche. Beide sind IT-Administratorinnen. Rastu in Berlin, Elena in München."Wir arbeiten schon lange zusammen. Aber weit entfernt voneinander. Irgendwann stellten wir fest, dass wir beide gern wandern. Elena in den Alpen. Ich mehr im Norden. Und dass wir beide dringend dasselbe brauchten: eine längere Auszeit von der Arbeit", erzählt Rastu beim Zwischenstopp in Rieden. Ihr Arbeitgeber ermöglicht seinen Angestellten solche Pausen regelmäßig in Form von Sabbat-Zeiten. Elena und Rastu entschieden sich für drei Monate. "Die erste Woche redeten wir nur über die Arbeit," erzählt Elena. "Dann war das Thema durch. So langsam kamen wir dann auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben: Familie, Freunde, Hobbys, Werte und Leidenschaften."Wie ist das - so lange Zeit ohne die Ehepartner? Rastu: "Es ist gut so. In der dritten Woche liefen mein Mann und unsere Tochter mit, durchs Vogtland. Die Heimat seiner Oma. Für ihn ein großes Gefühl, nach 40 Jahren wieder mal dort zu sein. Seit der Landesgrenze Sachsen-Bayern sind Elena und ich zu zweit." Elena: "Unsere Männer lesen unseren Blog 4fuesse4pfoten.wordpress.com. Telefonisch hören wir uns nur ab und zu. Sie beneiden uns um unsere lange Freiheit. Es sind dieser Respekt und der Freiraum, der unsere Beziehungen so gelingen lässt."Und was denken die beiden allgemein übers Weitwandern? Wunderschön sei es, Deutschland, dieses "herrliche und so sichere Land, zu Fuß zu erleben"- da sind sich die beiden einig. Gleichgesinnte für eine solche längere Tour fänden sich aber kaum. Viele trauten sich nicht. Von der gewachsenen Wanderfreude der Deutschen oder dem Pilgerboom haben die beiden unterwegs nichts gemerkt. Auf den bisherigen 620 Kilometern haben sie keine anderen Wanderer getroffen. Aber die beiden werden immer wieder erstaunt angesprochen: Zwei Frauen mit so großen Rucksäcken! Und sie seien auch schon öfter auf einen Kaffee oder ein Bier eingeladen worden.Begonnen hat das Duo seine Wanderung am 29. Juli in Berlin, am Brandenburger Tor. Am 23. September wollen sie in München am Marienplatz stehen. Dort will sie ein Em-pfangskomitee aus Familie und Kollegen begrüßen. Von Rieden aus liegen damit noch rund 200 Kilometer vor den beiden Frauen und Lotta.