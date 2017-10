Zwölf Wehren entsenden 36 Aktive Funklehrgang nach Illschwang

Illschwang . Ein weiterer Funklehrgang des Kreisfeuerwehrverbandes Amberg-Sulzbach ging im Feuerwehrhaus in Illschwang über die Bühne. Dazu konnte das Funkausbilderteam unter Leitung von Fach-Kreisbrandmeister (KBM) Roland Kolbeck aus Ebermannsdorf 36 Teilnehmer von zwölf Wehren (Illschwang, Augsberg, Sunzendorf, Frechetsfeld, Haunritz-Högen, Hirschau, Ammerthal, Poppberg, Schmidtstadt, Röckenricht, Achtel und Weigendorf) begrüßen. Nach der umfangreichen theoretischen Unterweisung und einer praktischen Übung mussten alle ihr Wissen schriftlich unter Beweis stellen. Danach schloss sich eine gemeinsame Funkübung an. Nach erfolgreicher Ausbildung und Prüfung dankte Kreisbrandinspektor (KBI) Peter Deiml den Lehrgangsbesuchern. Abschließend übergab er mit dem Funkausbilderteam an alle das ersehnte Lehrgangszeugnis. Das Funkausbilderteam unter der Leitung von Fach-KBM Kolbeck und KBI Deiml gratulierten den Teilnehmern zur bestanden Prüfung. Bild: egl