Amberg-Sulzbach. Zwei Jahre in Vollzeit, 3500 Unterrichtsstunden, jede Menge Engagement - acht Umschüler zum Feinwerkmechaniker mit Fachrichtung Maschinenbau legten im Bildungszentrum der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz in Amberg erfolgreich ihre Gesellenprüfung ab.

Die Absolventen Woldemar Becker , Amberg



Pawel Gibas , Rieden



Thomas Hofmayer , Ammerthal



Sergej Marx , Sulzbach-Rosenberg



Dominic Michels , Amberg



Oleg Oreshin , Amberg



Jerry Robinson , Amberg



Waldemar Semenov , Sulzbach-Rosenberg

Zu den Kursinhalten gehörten unter anderem Fertigkeiten wie Drehen, Bohren, Fräsen und die vier gängigsten Schweißverfahren Gas, E-Hand, WIG und MAG. Außerdem war in die Umschulungsmaßnahme die Ausbildung zur CNC-Fachkraft (HWK) mit staatlich anerkannter Fachkraftprüfung integriert.Für Grobmotoriker ist dieser Beruf eher nicht geeignet. Feinwerkmechaniker fertigen kleinste Bauteile, ob für Motorsport oder Raumfahrt, computergesteuerte Werkzeugmaschinen oder hochempfindliche Gerätekomponenten wie Messgeräte für die Wetterbeobachtung oder Greifwerkzeuge an Montage-Robotern. Aber auch das Bauen ganzer Maschinen wie Spezial-Erntegeräte für die Landwirtschaft oder Sondermaschinen für die Serienfertigung von Alltagsgegenständen gehören zum Repertoire.Um die beruflichen Aussichten der Absolventen machten sich die anwesenden Gratulanten keine Sorgen. Der Chef der Agentur für Arbeit Schwandorf, Markus Nitsch, hob hervor, dass die Umschüler sich genau zum richtigen Zeitpunkt für ihren beruflichen Neustart entschieden hätten. Schließlich suchten viele Betriebe händeringend nach Fachkräften. Eine gute Ausbildung mache sich gerade in Zeiten der Digitalisierung mehr und mehr bezahlt. Sonja Schleicher, Leiterin des Jobcenters Amberg-Sulzbach, äußerste ihre Bewunderung für die frischgebackenen Gesellen und wünschte ihnen, ihren Mut und ihre Energie für ihren weiteren Werdegang einzupacken und mitzunehmen. "Ihnen stehen alle Türen offen", betonte auch der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hans Schmidt. "Sie können als Fachkraft Karriere machen, sich zum Meister weiterbilden und irgendwann ein Unternehmen führen oder sich auf einen Teilbereich spezialisieren."Das bekräftigte auch der Leiter des Bildungszentrums Tobias Knauer. Die Handwerkskammer in Amberg bietet die nächste Umschulung zum Feinwerkmechaniker vom 23. April 2018 bis 6. April 2020 an. Informationen unter www.hwk-amberg.de.