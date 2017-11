"Man baut nicht oft im Leben - meist nur einmal", lautet ein geflügeltes Wort. Entsprechend wenig Erfahrung besitzt der Einzelne dafür. Deshalb ist die Wahl des richtigen Bauunternehmens entscheidend. Doch wem kann man vertrauen?

Amberg-Sulzbach. Die deutsche Bauwirtschaft bietet eine klare Hilfe: Seit mittlerweile zehn Jahren setzt die Qualitätsoffensive "Meisterhaft - Bauen mit Meisterqualität" Maßstäbe. Mit dieser geschützten Wort-Bild-Marke empfehlen sich Meisterbetriebe mit höchster Kompetenz und zuverlässiger Arbeit, heißt es in einer Presseinfo. Durch das Gütesiegel "Meisterhaft" hätten es potenzielle Bauherren leichter, ein vertrauenswürdiges Unternehmen zu finden. Was vor einem Jahrzehnt als Qualitätsoffensive gestartet wurde, hat sich etabliert.Heute beteiligen sich in Bayern über 500 Zimmerer- und Holzbaubetriebe an der Aktion. Das "Meisterhaft"-Siegel können nur Fachbetriebe erhalten, die Mitglied einer Innung des deutschen Baugewerbes sind. Alle haben einen Meistertitel oder vergleichbare Qualifikationen. Sie sind mit einem Vollhandwerk in die Handwerksrolle eingetragen.Um die Auszeichnung zu behalten, müssen die Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit alle zwei Jahre durch entsprechende Nachweise neu beweisen. Dazu wurde ein spezielles Qualifizierungsverfahren eingeführt. Den beteiligten Unternehmen werden drei Qualitätsstufen (drei, vier und fünf Sterne) zur Auswahl gestellt, die nach entsprechenden Voraussetzungen erreicht werden können:"Meisterhaft" mit drei Sternen bedeutet: Dieser Betrieb bildet sich regelmäßig auf besonderen Informationsveranstaltungen von Innung und Verband weiter. Dadurch ist er immer auf dem neuesten Stand."Meisterhaft" mit vier Sternen bedeutet, dass sich dieser Betrieb zudem zur ständigen Weiterbildung und betrieblichen Eigenüberwachung verpflichtet. Mitarbeiter besuchen Tagesseminare, um betriebliche Schwerpunkte zu vertiefen.Höchste Auszeichnungsstufe des Gütesiegels sind fünf Sterne. Diese Betriebe lassen sich zusätzlich durch unabhängige Prüfinstitute fremdüberwachen.Das System "Meisterhaft" beinhaltet klare Vorgaben, welche Anforderungen ein Baubetrieb erfüllen muss. So ist hohe Qualität in der handwerklichen Ausführung garantiert. Die Teilnahme am Qualifizierungsprocedere ist freiwillig. Betriebe der Fachgruppe Zimmerer Amberg-Sulzbach wurden nun im großen Saal der Kreishandwerkerschaft in Neumarkt durch Alexander Habla (Hauptgeschäftsführer Landesinnungsverband des bayrischen Zimmererhandwerks) bedacht.Den Status "Meisterhaft" in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach haben mit drei Sternen erhalten - Prosch GmbH & Co. KG Illschwang, Erras Holzbau Hahnbach, Holzbau Kiener Ammerthal; mit vier Sternen Dieter Kohl GmbH & Co. KG Edelsfeld, Rudolf Munker Sulzbach-Rosenberg, Hans Vogl Auerbach, Holzbau Steger Sulzbach-Rosenberg, Albert Holzner Amberg, Holzbau Karl Kohl Edelsfeld; mit 5 Sternen Strobel GmbH & Co. KG Neukirchen.