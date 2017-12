Menschen mit Behinderung sind für Betriebe wertvoll. Bei den Amberger Kaolinwerken (AKW) hat man das erkannt. Dort beträgt die Quote bereits 10,5 Prozent. Der Leiter der Agentur für Arbeit in Schwandorf, Markus Nitsch, lobt diese Politik als"vorbildlich".

Mehr Inklusion

Gute Erfahrungen

Hirschau. Zusammen mit dem Amberger Geschäftsstellenleiter Manfred Tröppl und der Teamleiterin für Rehabilitanden und Schwerbehinderte, Evi Reil, machte sich Nitsch ein Bild. Aktuell gibt es unter den rund 500 Beschäftigten in den Werken Hirschau und Schnaittenbach 53 als schwerbehindert eingestufte Mitarbeiter. Ihre Arbeitsplätze sind im Büro und Service, genauso wie in der Produktion.Ein sehr hoher Anteil, der deutlich über der gesetzlichen Quote von fünf Prozent liegt- das lobte Agentur-Chef Nitsch. "Mit den AKW haben wir uns für den Besuch bewusst einen Betrieb ausgewählt, der von sich aus passende Arbeitsplätze für Menschen mit gesundheitlichen Handicaps schafft." Die Unternehmensleitung habe erkannt, dass behinderte Menschen ein wertvolles Potenzial für den Personal- und Fachkräftebedarf darstellen. Es sei "ein tolles Signal in die Belegschaft hinein", zu wissen, dass der Betrieb zu einem steht, auch wenn man gesundheitliche Probleme bekommt."Generell ist ein Mehr an Inklusion im Arbeitsleben nötig. Wir möchten unsere regionalen Betriebe und Unternehmen in diesem Punkt sensibilisieren, aufklären und unterstützen, um mögliche Vorurteile abzubauen und damit die Teilhabe der Betroffenen am Arbeitsleben zu verbessern."Unternehmen würden durch die Arbeitsagentur diesbezüglich gefördert. Vergangenes Jahr habe man rund 11,8 Millionen Euro für Leistungen im Rahmen der aktiven Arbeitsförderung für die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben für Jugendliche und Erwachsene aufgewendet. Nach Aussage von Behindertenvertreter Markus Schlosser haben die AKW während seiner Amtszeit etwa 154 000 Euro an Zuschüssen durch das Integrationsamt erhalten.Bei den AKW hat man laut Personalleiter Peter Lehner die Erfahrung gemacht, dass behinderte Menschen sehr wohl effizient eingesetzt werden können. "Es ist allerdings notwendig, die Arbeitsplätze und das Arbeitsumfeld entsprechend zu gestalten." Ein Beispiel dafür konnten die Gäste in der sogenannten Colorit-Mischanlage erleben: Mitarbeiter Maik Meyer muss 25 Kilogramm schwere mit Coloritquartz gefüllte Säcke umschlichten, bevor er den Inhalt auf ein Förderband kippt. Dass man diese Arbeit trotz Rückenproblemen verrichten kann, ist dem Vakuumlifter zu verdanken, den die Firma nach einer Testphase installiert hat.Meyer nennt die behindertengerechte Vorrichtung "Sackheber", nimmt sie ihm genau diese Tätigkeit ab. Auch für den an einer Stoffwechselkrankheit leidenden Roland Schmid hat der Betrieb eine behindertengerechte Verwendung gefunden: Beim Ortstermin war er mit seiner Kehrmaschine in der Werkshalle im Einsatz. Er weiß das zu schätzen: "Unser Betrieb hat noch etwas übrig für bodenständige Mitarbeiter, die schwerbehindert sind."