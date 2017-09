Amberg-Sulzbach. Zum Monatsbeginn starteten fünf junge Menschen ihre berufliche Ausbildung bei der Schwandorfer Arbeitsagentur. Deren stellvertretender Leiter Bernhard Lang begrüßte zusammen mit den Ausbildungsverantwortlichen die neuen Nachwuchskräfte. Dabei betonte er den hohen Stellenwert einer soliden und fachlich qualifizierten Ausbildung als Grundlage für den späteren beruflichen Werdegang.

Für Laura Gebhardt aus Sulzbach-Rosenberg sowie Franziska Ziegler und Olga Zilin (beide Schwandorf) beginnt die duale Berufsausbildung zur Fachangestellten für Arbeitsmarkt-Dienstleistungen. Gefordert werden dabei anspruchsvolle Tätigkeiten zur Information und Beratung im direkten Kundenkontakt sowie zur Bearbeitung von Anträgen und administrativen Aufgaben.Den Bachelor-Abschluss streben in einem dreijährigen Studium in Mannheim Luisa Lobensteiner (Amberg) und Tobias Gradl (Utzenhofen) an. Die Bundesagentur für Arbeit verfügt in Mannheim über eine eigene staatlich anerkannte Hochschule.Insgesamt acht Auszubildende und fünf Studierende legen derzeit bei der Arbeitsagentur Schwandorf den Grundstein für ihren beruflichen Werdegang. Schon jetzt können sich für 2018 Azubis und Bewerber zum dualen Studium melden. Die Bewerbung ist ausschließlich online möglich. Infos sind zu finden unter: www.arbeitsagentur.de > Karriere bei der Bundesagentur.