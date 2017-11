Amberg-Sulzbach. Im Golfclub Schwanhof ehrte Conrad jetzt 51 Mitarbeiter für ihre zehnjährige und 35 Mitarbeiter für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit. Fünf Kollegen wurden für ihren besonderen Einsatz im vergangenen Jahr ausgezeichnet.

94 Jahre erfolgreich

Werner Conrad sagte in seiner Ansprache, Menschen, auf die man sich verlassen könne, seien im privaten Bereich genauso wichtig wie im Geschäftsleben. Denn die Routine, Loyalität, Souveränität und Verlässlichkeit langjähriger Mitarbeiter bilde das Rückgrat weitsichtigen Unternehmertums: "Als Familienunternehmen sind wir in der glücklichen Lage, uns nicht von kurzfristigen Zielen leiten lassen zu müssen. Wir können nachhaltig handeln und so der Zukunft immer mindestens einen Schritt voraus sein."Die Fähigkeit, sich zu erneuern und ständig weiterzuentwickeln, habe es Conrad Electronic ermöglicht, sich 94 Jahre lang erfolgreich in seinen Märkten zu behaupten. Und gerade in Zeiten des digitalen Wandels müssten Erneuerungswille und Veränderungsgedanke gepflegt und gelebt werden wie nie zuvor. "Unsere Aufgabe ist es, Conrad Electronic so aufzustellen, dass wir kurzfristig auf Veränderungen im Markt, auf veränderte Wünsche unserer Kunden und auf neue Geschäftsmodelle und Wettbewerber reagieren können", erläuterte der Verwaltungsratsvorsitzende.Die Jubilarsfeier bei Conrad Electronic erlebte deshalb in diesem Jahr eine Premiere: Zusätzlich zu den langjährigen Mitarbeitern wurden fünf weitere Kollegen für ihre Innovationskraft und ihren besonderen Einsatz im vergangenen Jahr geehrt. Diese Mitarbeiter hätten es geschafft, in ihrem Tätigkeitsbereich neue, innovative und kreative Wege zu gehen. "Wir müssen neuen, jungen Menschen in unserem Unternehmen den Freiraum geben, sich mit frischen Ideen einzubringen", so Werner Conrad weiter.Gerade die digitale Transformation biete dabei jede Menge Chancen, den Markt mitzugestalten. Deshalb brauche Conrad Electronic seinen Innovationsgeist und seine Zupack-Mentalität in diesen Zeiten in besonderem Maße, denn diese Tugenden hätten Conrad Electronic stets ausgezeichnet: beispielsweise im Jahr 1997, als Conrad als einer der ersten Händler sein gesamtes Sortiment von damals 35 000 Artikeln im Internet platziert habe.In diesem Sinne formulierte Conrad seinen persönlichen Anspruch: "Ich möchte, dass man auch in der nächsten Generation über uns sagt: Die Conrads, die haben's wieder mal richtig gemacht."