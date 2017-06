Conrad Electronic ist als Innovationsführer ausgezeichnet worden. Beim 4. Deutschen Mittelstands-Summit in Essen wurden zum 24. Mal die Besten des deutschen Mittelstands mit dem "Top 100-Siegel" prämiert. Der Mentor dieses Wettbewerbs, der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar, ehrte die Top-Innovatoren

Insgesamt 262 Unternehmen in drei Größenklassen (A bis 50 Mitarbeiter, B 51 bis 200 Mitarbeiter, C über 200 Mitarbeiter) haben es nun wissenschaftlich dokumentiert, dass sie zu den innovativsten Mittelständlern zählen: Sie dürfen das "Top 100-Siegel" tragen.Conrad Electronic hat die Jury unter anderem mit seinen Eigenentwicklungen aus dem Conrad Technologie Centrum (CTC) und einer kreativen Arbeitsumgebung im Tekkie Innovation Lab überzeugt. "Wir stehen für die schnelle Realisierung von Ideen, wie sie sonst nur in jungen Start-up-Firmen möglich ist", erklärt CTC-Leiter Shawn Silberhorn. Im Sinne der Open Innovation arbeitet die Firma intensiv mit Forschungseinrichtungen zusammen und bietet zudem Jungunternehmern eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Im Auftrag von compamedia hatten Innovationsforscher Prof. Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team 414 Bewerbungen gesichtet. "Ich bin seit 14 Jahren wissenschaftlicher Leiter von Top 100 und jedes Jahr wieder begeistert, welche Innovationsleistungen hier sichtbar werden", freute sich Franke. Er sieht die Unternehmen gut gerüstet für die Zukunft: "Es zeigt sich bei Top100 beispielhaft, wie die Firmen mit Innovationen Wettbewerbsvorteile realisieren - nicht nur heute, sondern auch mit Blick auf ihre zukünftige Marktstellung."Der Weg zu solchen Erfolgen ist nicht immer einfach, wie Ranga Yogeshwar feststellte: "Erfolgreiche Innovatoren erfahren häufig Gegenwind: Sie verändern Prozesse, brechen in ihren Branchen Regeln, erleben Rückschläge und wagen dennoch Neues. Sie bleiben dran, getragen von der Überzeugung, es besser zu machen. Das zeichnet sie aus."Conrad sieht die Auszeichnung als "großes Kompliment". Dies zeige, "dass wir auch in Sachen Produktentwicklung - von Robotik über 3-D-Druck bis hin zu Virtual Reality - und Kundenservice unserem eigenen Anspruch, dem Puls der Zeit immer etwas voraus zu sein, gerecht werden", sagte CEO Holger Ruban.