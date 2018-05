Amberg-Sulzbach. Die Frühjahrsversammlung der Innung Spengler, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik begann stilgerecht. Der alte und neue Obermeister Dietmar Lenk (Sulzbach-Rosenberg) lud die Mitglieder zu einer Brotzeit ein. Mit leerem Magen, merkte er traditionsbewusst an, könnten Handwerker schließlich nicht richtig arbeiten. Stolz, so weiter, sei die Innung, dass die Besten der zurückliegenden Gesellenprüfung aus Betrieben kommen, die der Amberg-Sulzbacher Innung angehören.

Auf Abdichtung achten

Demnach hat die Anlagenmechanikerin Paula Heuberger, die im Heizungsbaubetrieb ihres Vaters in Kümmersbruck gelernt hat, das beste Prüfungsergebnis erzielt. Damit habe sie nicht nur ihren männlichen Mitbewerbern, sondern allen bewiesen, dass auch Frauen in einem Handwerksberuf sehr wohl ihren Mann stehen können. Die zweitbeste Gesellenprüfung absolvierte der Spengler Thomas Häckl, der seinen Beruf bei Klaus Kämpf in Weigendorf erlernt hat. Diese Prüfungsergebnisse seien die besten Voraussetzungen für den Start ins Berufsleben, betonte der Obermeister. Beide Spitzenabsolventen könnten angesichts ihrer Prüfungsergebnisse aber durchaus auch schon an die Meisterprüfung oder gar ein Fachstudium denken.Darüber hinaus berichtete Lenk seinen Handwerkskollegen von der Tagung der Obermeister. Über den Branchenverband gebe es beispielsweise Vergünstigungen bei der Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Betrieb, riet er seinen Kollegen. Vorsicht sei geboten, wenn Sanitärinstallateure mit Fliesenlegern gemeinsam arbeiten, beispielsweise Badewannen oder Duschen einbauen. Unbedingt müsse dabei auf eine saubere Abdichtung geachtet werden, um nicht in Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche zu geraten. Das digitale Berichtsheft für Auszubildende wird kommen, da ist sich der Obermeister sicher. Ein Wochenbericht in herkömmlicher Papierform sei aber dennoch nach wie vor ratsam. Lenk erinnerte darüber hinaus auch an den Branchen-Kongress im Sommer 2017 im ACC.Als Organisatoren hätten die Innungen Amberg-Sulzbach und Schwandorf bei den gut 400 Delegierten den besten Eindruck hinterlassen. Turnusgemäß standen bei dieser Versammlung dann noch die Vorstandswahlen an. Das Ergebnis: Innungsobermeister bleibt Dietmar Lenk, sein Stellvertreter ist Stefan Bieda, Schriftführer Josef Luber, Schatzmeister Günter Klaus, Lehrlingswarte Martin Tschirner, Edgar Heuberger und Manfred Englhard. Die Kasse prüfen Erich Schober und Thomas Pröls.Als Vertreter in die Kreishandwerkerschaft werden Dietmar Lenk, Stefan Bieda und Manfred Englhard entsandt. Delegierte für die Landesversammlung sind der Obermeister und sein Stellvertreter, sie arbeiten zudem im Ausschuss für Lehrlingsstreitigkeiten mit Martin Tschirner.