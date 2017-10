Zur eindrucksvollen Demonstration für die Belange wurde das Erntedankfest der Landwirtschaft des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Eingeladen hatte dazu dessen Kreisverband in die Halle der Dorfgemeinschaft Matzenhof in der Gemeinde Birgland.

Matzenhof. Das Interesse war enorm: Die Sitzplätze reichten bei weitem nicht aus, um dem großen Andrang gerecht zu werden. Der Erntedankaltar stand im Zentrum des Geschehens. Beim BBV-Erntedankfest handelt es sich inzwischen um eine Traditionsveranstaltung, die jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet. Erstmals hatten die Organisatoren ein Dorf an der westlichen Landkreisgrenze ausgewählt.Im Mittelpunkt stand eine Erntedankandacht mit den Pfarrern Andreas Utzat (Fürnried) und Gerhard Ehrl (Lauterhofen). Für die Mitgestaltung sorgten der Ortsbäuerinnenchor des Landkreises unter Dirigent Stefan Wilhelm sowie die Stubenmusik aus Gebenbach, geleitet von Rita Butz. Vertreter aus Kreis- und Ortsverbänden trugen Fürbitten vor.In seiner Predigt bedauerte Ehrl, dass das Vergelt's Gott und Segen's Gott Sagen, immer mehr in Vergessenheit geraten sei. Für etwas zu danken, sei leider nicht mehr selbstverständlich. Das Erntedankfest sei ein sehr guter Anlass, dem Geber aller Gaben, nämlich Gott, Dankeschön zu sagen. Ehrl erinnerte an Not und Hunger der Menschen im 2. Weltkrieg sowie an die mühevolle Handarbeit, die von Bauern oft geleistet werden musste, um entsprechenden Ertrag einzubringen. Der Pfarrer spannte den Bogen bis hin zu den modernen landwirtschaftlichen Bauernhöfen, wo man ohne Maschinen und den Einsatz von Computern nicht mehr auskomme. Die Zahl der Haupterwerbsbetriebe sei drastisch zurückgegangen. Leider, so der Prediger, gebe es viele, die mit diesem Strukturwandel psychisch nicht zurecht gekommen seien und fachlicher Hilfe bedürften.Die Kollekte bei der ökumenischen Andacht erbrachte 410 Euro. Der Betrag wird an die Landwirtschaftliche Familienberatung der Katholischen Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt überwiesen.Kreisbäuerin Brigitte Trummer dankte allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten. Besonderes Lob gab es für die zuständige Ortsbäuerin Heidi Kölbel und ihre Helfer. Birgland-Bürgermeisterin Brigitte Bachmann wies darauf hin, dass auch ihre Wurzeln in der Landwirtschaft liegen. Sie hoffe, dass es künftig in der Landwirtschaft keine Nachwuchssorgen gebe und weiteres Höfesterben ausbleibe. Mitglieder des Ortsverbands Poppberg sorgten für die Bewirtung der Gäste.