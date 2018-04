Was passt nicht mit der Fernwärme? Warum musste das Projekt für Kemnath Insolvenz anmelden und das in Hirschau von der Stadt übernommen werden? Josef Reindls Analyse in einem Satz lautet: "Tolle Projekte zu einem falschen Zeitpunkt."

Kommune springt ein

Insolvenz in Kemnath

Per heute sehe ich die Bioenergie-Genossenschaft als Erfolg. Josef Reindl

Für alle Bürger der gleiche Wärmepreis - das war wohl der falsche Ansatz. Waltraud Lobenhofer

Im Freibad sparen wir mit der Fernwärme bis zu 80 000 Liter Heizöl. Hermann Falk

Amberg-Sulzbach. Der Schnaittenbacher Bürgermeister ist Vorsitzender des Vorstands der AOVE-Bioenergie eG. Die Genossenschaft wurde von den AOVE-Kommunen gegründet, um diese bis zum Jahr 2020 energieautark werden zu lassen. "Das lief sehr erfolgreich an", erzählt Reindl im Pressegespräch.Hatte man sich zunächst an Windkraft-Projekten beteiligt, so kam 2010 die Idee auf, mit Fernwärme-Vorhaben an bestehende Biogasanlagen anzudocken. Vorteil für deren Betreiber: Er kann die Wärme vermarkten, die er sonst in die Luft blasen müsste. Vorteil für die Anschließer: Sie erhalten sehr kostengünstige Energie, die Ölheizungen überflüssig macht. "Wir wollten gar keinen großen Gewinn damit machen", erklärt Reindl zur Motivation der Genossenschaft, eher eine regionale Wertschöpfungskette aufbauen.Das erste Projekt trägt den Namen des Hirschauer Ortsteils Dienhof. Die ideale Voraussetzung hier: Es wird nicht nur im Winter Wärme für sechs Gewerbebetriebe und Privathaushalte gebraucht, sondern das Netz sorgt auch im Sommer für die komplette Beheizung des Freizeitzentrums am Monte Kaolino (inklusive Freibad).Der zweite Schritt war Ende 2011 Vilseck, wo Schule, Seniorenheim und Rettungswache an die Fernwärme anschlossen. Ein Jahr später startete das Fernwärmenetz in Freihung, an dem heute 33 Abnehmer hängen. Hirschau-Nord war 2013 das bis dahin größte Projekt mit planerisch weit über 100 Kunden und neun Kilometer Netzlänge.Als der Preis festgelegt wurde, "hat kein Mensch damit gerechnet, dass der Ölpreis mal sinken kann", schildert Reindl einen der Knackpunkte. Deshalb fing man ziemlich kommod mit 65 Euro pro Megawattstunde (brutto) an. 25 Prozent der Summe waren an den Ölpreis gebunden, der Rest an den Index der Lebenshaltungskosten.Bloß trat dann etwas Überraschendes ein: Beide Faktoren gaben nach. Dadurch musste zum einen die Genossenschaft mit ihrem Fernwärmepreis nach unten. Zum anderen bestand keine große Neigung mehr, auf Fernwärme umzuschwenken: "Wer schließt da an, wenn der Ölpreis sinkt?" Jetzt zeigte sich, dass es ein Fehler gewesen war, keinen Anschlusszwang zu vereinbaren. "Aber lange Zeit war es ein Selbstläufer gewesen."Es blieben also einkalkulierte Einnahmen aus. Die Genossenschaft entwickelte mehrere Strategien, damit umzugehen. Im Hirschauer Fall wurden die beiden Netze an die Stadt verkauft. "Wir hatten so viel finanzielle Vorleistung zu bringen, es wurde einfach zu teuer", erläutert Waltraud Lobenhofer dazu. Die AOVE-Geschäftsführerin ist ebenfalls Vorstandsmitglied bei der AOVE-Bioenergie-Genossenschaft. "Rekommunalisierung" nennt deren stellvertretender Vorsitzender, der Hirschauer Bürgermeister Hermann Falk, die Übernahme des Projekts. Das sei dadurch sogar bürgerfreundlicher geworden, weil die Kunden jetzt einen Ansprechpartner direkt vor Ort hatten, der zudem gleich den technischen Service leisten konnte. Die Stadt übernahm die Darlehen, beide Netze, optimierte sie und sparte dadurch für die Versorgung von Dienhof aus sogar Geld ein. "Uns war damit auch geholfen", sagt Reindl. "Es war eine Win-win-Situation."Was dabei auffiel: Die Rekommunalisierung ist ein ziemlich sinnvolles Konzept, weil die Gemeinden - im Gegensatz zur AOVE-Bioenergie-Genossenschaft - über das technische Personal verfügen, um die Netze zu betreuen. Folgerichtig wurde auch das vergleichsweise kleine Vilsecker Fernwärmenetz an die Stadt verkauft - rückwirkend zum 1. Januar 2018, aber die Abwicklung erfolgte erst im März.Im Freihunger Fall errechneten Experten der OTH, dass das Fernwärmenetz nur bei einer Preiserhöhung auf 90 Euro weiter zu betreiben sei. Relativ schnell ließen sich alle 33 Nutzer freiwillig darauf ein. Für die rund 80 000 Euro, die man für Optimierungsmaßnahmen ausgeben musste, bürgte der Markt Freihung, der sich ferner um die Wartung und die Technik kümmert. Das stabilisierte dieses Netz, bei dem Waltraud Lobenhofer ebenfalls eine spätere Übernahme durch die Kommune für möglich hält.Die eigentlichen Schlagzeilen zum Thema Fernwärme produzierte in den vergangenen Wochen aber das Netz für Kemnath am Buchberg, weil die AOVE-Bürgerenergie eG, die es betreibt, Insolvenz anmelden musste. An dieser Stelle muss man genau hinschauen und den Unterschied zur AOVE-Bioenergie-Genossenschaft feststellen. Denn die 2011 gegründete Bürgerenergie-Genossenschaft besteht nicht aus den Kommunen als Gesellschaftern, sondern nur aus Bürgern, die sich an Energieprojekten beteiligen wollten. Mit der Geschäftsstelle der AOVE GmbH hat diese Genossenschaft einen Geschäftsbesorgungsvertrag. "Aber von der juristischen Person her hat es nichts mit der AOVE zu tun", verdeutlicht Waltraud Lobenhofer.Auch in Kemnath griffen in Sachen Fernwärme die selben wirtschaftlich negativen Mechanismen wie in den anderen Kommunen. Mit einigen verschärfenden Faktoren - es gab Kostensteigerungen, Verzögerungen beim Bau, verspätete Anschlussmöglichkeiten, abwartende potenzielle Kunden. Bisher hängen 46 am Netz, rund 60 bräuchte man (bei 72 unterschriebenen Verträgen, in denen aber für den Anschluss keine Frist genannt ist). Ein Gutachten bescheinigte, ein wirtschaftlicher Betrieb sei mit einer Preiserhöhung auf 95 Euro möglich. Freiwillig wollten sich aber nur 28 Nutzer darauf einlassen. "So solidarisch wie in Freihung lief es in Kemnath nicht", bemerkt Josef Reindl dazu. Schließlich blieb dem Vorstandsvorsitzenden Alwin Märkl keine andere Wahl mehr, als einen Insolvenzantrag zu stellen.Natürlich wirft das einen Schatten auf alle Fernwärme-Projekte, die mit dem Namen der AOVE verbunden sind. Doch Reindl will sich diese Pionier-Leistungen nicht schlechtreden lassen: "Per heute sehe ich die Bioenergie-Genossenschaft als Erfolg. Sie hat viel Gutes angestoßen." Wie es unter günstigeren Bedingungen hätte laufen können, das zeigt die AOVE-Bürgersonnenkraftwerke GmbH. Von zehn Prozent Zinsen für die Anteilseigner spricht Waltraud Lobenhofer hier. Reindls Resümee: "Das kam zum richtigen Zeitpunkt. Da hat alles zusammengepasst."