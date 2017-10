Amberg-Sulzbach. 42 Handwerker aus den Innungsfachbetrieben des Fachverbandes Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Amberg-Sulzbach und Schwandorf trafen sich in Amberg, um sich auf dem 260 Quadratmeter großen Kompetenzzentrum über Forschung an Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Blockheizkraftwerken zu informieren.

Referent Michael Hebauer, früher selbst Kaminkehrermeister, empfing die interessierten Handwerker im Audimax der OTH und gab einen Überblick über die Zugangsvoraussetzungen für Handwerker und das Propädeutikum, das einem den Einstieg erleichtere und zu einem erfolgreichen Studium auf der technischen Hochschule führe.Informationen vom Fachverband Bayern über das erst seit Januar überarbeitet in Kraft getretene KWK-Gesetz erläuterte Georg Borowinsky in der ganzen Komplexität und sicherte zu, dass sich jedes Innungsmitglied im Einzelfall bei Fragen an ihn und seinen Kollegen Klaus Rüttiger wenden könne.Im Anschluss wurden im Labor des Technikums die Versuche der Studenten für Maschinenbau und Erneuerbare Energien in Augenschein genommen, die sich in ihrem Studium mit der Steigerung der Energieeffizienz bei Photovoltaik- und Solaranlagen, Windenergie und Blockheizkraftwerken für Ein- und Zweifamilienhäuser befassen.Ebenfalls besichtigten die Handwerker das Kompetenzzentrum, das vom Freistaat Bayern von 2012 bis 2020 mit acht Millionen Euro für Forschungszwecke ausgestattet wurde. Dort erläuterte Hebauer an den Geräteschafen die fünf Handlungsfelder wie Emissionsminderung, Steigerung der Energieeffizienz, biogene Brennstoffe, KWK-Systemtechnik und Innovative KWK-Verfahren, an denen unter der Leitung von Professor Markus Brautsch aktuell geforscht wird.