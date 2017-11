Nicht nur die Wertstoffhöfe sind dem Landkreis etwas wert, sondern auch sein Personal - dort und generell. Um fast zehn Prozent hat er heuer die Zahl seiner Beschäftigten gesteigert, wobei allein für die Wertstoffsammlung fünf Leute neu eingestellt worden sind.

Amberg-Sulzbach. "Die sind auch nötig bei 28 Standorten", bricht Landkreis-Pressesprecherin Christine Hollederer eine Lanze für die Wertstoffhöfe in Amberg-Sulzbach, um deren Bedeutung auch ihr oberster Chef weiß. Landrat Richard Reisinger hat diese Sammelzentren mal als "soziale Treffpunkte" in vielen Gemeinden und scherzhaft gar als "neue Ortsmitte" bezeichnet. Nun ja, zumindest braucht es auch von behördlicher Seite Ansprechpartner vor Ort, weil durchaus oft Fragen zu klären sind, welche nicht ganz so häufig auftretenden Abfälle wie bzw. wo zu entsorgen sind (daraus entwickelt sich dann der vom Landrat skizzierte Treff samt kommunikativem Plausch - natürlich auch der Nutzer untereinander). Nicht zuletzt deshalb also die Personalaufstockung, die sich aber nicht nur auf diesen Bereich beschränkt. Ein Feld, das der Landkreisverwaltung ebenso wichtig scheint, ist die Parkplatzüberwachung im Hof des Kurfürstlichen Schlosses bis hinüber zum Zeughaus mit seinem Eingangsbereich und dem Rosengarten. Man mag es vielleicht kaum glauben, aber Christine Hollederer bestätigte, dass hier doch so viel falsch und unrechtmäßig geparkt wird - ohne oder mit abgelaufenem Gebührenticket -, dass sich der Einsatz von Kontrollpersonal nicht nur lohne, sondern auch erforderlich sei. Insofern also heuer eine Aufstockung um die Hälfte. Damit die Bürger jetzt nicht zu sehr erschrecken, seien die Kopfzahlen genannt: Aus bisher vier Parkwächtern wurden sechs, die laut Hollederer allerdings nicht alle Vollzeit, sondern auch Teilzeit beziehungsweise stundenweise arbeiten. "Die sind Gold wert", meinte die Pressesprecherin - fast im wahrsten Sinn des Wortes, weil die Kontrolleure mit den Verwarnungen, die sie erteilen, auch Geld in die Kasse des Landkreises spülen.Insgesamt beschäftigt die Verwaltung von Amberg-Sulzbach derzeit 462 Leute; unter ihrem Dach sind aber auch beim Staat oder bei der Regierung angestellte Kräfte tätig. Das sind noch einmal rund 80 Männer und Frauen. Knapp 40 hat der Landkreis allein heuer neu eingestellt. Als Ausdruck der Wertschätzung lud Landrat Richard Reisinger jetzt alle neuen Kollegen zu einem kleinen Empfang in den König-Ruprecht-Saal ein. Dort hieß er sie nicht nur offiziell willkommen, sondern nutzte laut Presseinfo auch die Gelegenheit, die Mitarbeiter besser kennenzulernen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde informierte er die Kräfte aus nahezu allen Bereichen der Behörden und Dienststellen über aktuelle Entwicklungen im Amt und im Landkreis. Außerdem versprach er laut Mitteilung, für die Anliegen aller Neuzugänge "stets ein offenes Ohr zu haben" - so wie für die "alten", sprich bekannten Mitarbeiter auch.