Amberg-Sulzbach. Schon im ersten Schuljahr sollen Kinder lernen, Abfall zu vermeiden. Der Landkreis Amberg-Sulzbach unterstützt die Abc-Schützen dabei bereits seit dem Jahr 1993, anfangs mit der Verteilung kostenloser Mehrweg-Getränkeflaschen und seit 2009 mit Brotzeitboxen.

Stellvertretend für alle Erstklässler im Landkreis verteilte Landrat Richard Reisinger zusammen mit Bürgermeister Roland Strehl und Schulleiterin Eva Hampel die Brotzeitboxen an 77 Schüler der Grundschule Kümmersbruck.Unter dem Motto "Mehrweg ist immer erste Klasse!" soll mit dieser Aktion das Verständnis für Abfallvermeidung möglichst früh geweckt werden. In den Abfallgesetzen steht die Vermeidung ebenfalls an erster Stelle. Ein Großteil der Abfälle kann zwar verwertet und in neuen Produkten oder zur Stromerzeugung genutzt werden, dies erfordert jedoch viel Aufwand bei Transport und Recycling und belastet dadurch die Umwelt noch einmal.Besser dagegen ist, wenn Abfälle gar nicht erst entstehen. "Mit der Nutzung von Mehrweg-Artikeln betreiben die Kinder aktiven Umweltschutz und tragen dazu bei, Energie und Ressourcen einzusparen, die durch die Produktion beispielsweise von Alufolie oder Butterbrotpapier verbraucht würden", erklärte Stephan Schwarzenberger vom Amt für Abfallwirtschaft. Seit Beginn der Aktion im Jahr 1993 wurden rund 29 300 Mehrwegbehälter an Grundschüler ausgegeben.