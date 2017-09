In Illschwang präsentierte das Staatliche Berufliche Zentrum aus Wiesau, gemeinsam mit vier Ausbildungsbetrieben aus der Region, dem Brauereigasthof Sperber (Sulzbach-Rosenberg), dem Hotel Brunner, dem Restaurant Hubmann (beide Amberg) und dem Landhotel Weißes Ross (Illschwang), eine erweitere Praktikumsmöglichkeit für Studenten und Auszubildende im Hotel- und Gastronomiebereich, speziell aus dem tschechischen Padowicze.

Zu diesem Anlass war eine Delegation des Beruflichen Zentrums mit Oberstudiendirektor Dr. Wolfgang Eckstein an der Spitze nach Illschwang gekommen. Begleitet wurde er von den Praktikumsbetreuern Studiendirektor Wolfgang Prebeck und Oberstudienrat Hartmut Seidler, Studiendirektorin Karola Sander, der Tschechischlehrerin am Beruflichen Zentrum, Dr. Eva Schicker, der Verbindungslehrerin aus der Hotelfachschule in Padowicze, Jana Serabova, und den beiden Fachoberlehrern, die in Wiesau die Auszubildenden unterrichten, Inge Gebert und Markus Schultes.Im Mittelpunkt der Präsentation standen fünf junge Frauen aus der Gegend um Padowicze. Sie befinden sich im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr zur Hotel- und Restaurantfachfrau. Zusätzlich machen sie im dualen System in vier Jahren das Abitur. Bei ihrer Vorstellung hinterließen sie einen selbstbewussten Eindruck. Sie betonten, dass durch den Auslandsaufenthalt und das Durchlaufen verschiedener Ausbildungsbereiche ihr Horizont erweitert und ihre Persönlichkeit geprägt werde.Oberstudiendirektor Eckstein unterstrich, dass die länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen der nördlichen Oberpfalz und Böhmen Tradition habe. So entwickelte sich auch die Verbindung zwischen den Berufsfachschulen im Hotel- und Tourismusbereich in Wiesau und Padowicze im Laufe der Jahre. Beide hatten einen ersten Antrag an die Regierung der Oberpfalz gestellt. Finanzielle Unterstützung gab es aus Mitteln des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds.Dies geschah seit 2002 innerhalb der Projekte von Comenius bis Erasmus. Am Anfang, so Eckstein, befanden sich die Partnerbetriebe im grenznahen Raum. Im Zusammenhang mit der Neuordnung des Berufsschulwesens in der Oberpfalz im Jahr 2011 mussten alle Auszubildenden im Hotel- und Gaststättenbereich bis zum Landkreis Schwandorf ab diesem Zeitpunkt die Einrichtung in Wiesau besuchen. Nun bestand seitens der Schulleitung das Interesse, in der Mittleren Oberpfalz Betriebe zu finden, die sich als Ausbildungsunternehmen zur Verfügung stellten. Aus der Region bekundeten das Weiße Ross, der Brauereigasthof Sperber, das Hotel Brunner sowie das Restaurant Hubmann Interesse.Hotelier Hans-Jürgen Nägerl sagte, dass es für Auszubildende in der Gastronomie wichtig sei, Tradition und Bodenständigkeit vermittelt zu bekommen, Einblick in die Strukturen von Hotels und Restaurants zu erhalten, breitgefächerte Angebote aus dem Hotel- und Gastronomiebereich besser zu verstehen. Besonders wichtig sei der kulturelle Austausch der Jugendlichen. Dies sei bedeutsam für den europäischen Gedanken.