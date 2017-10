Amberg-Sulzbach. Wer beruflich bei der Herding GmbH unterwegs ist, kann sein E-Auto künftig an festen Trafostationen aufladen. Möglich macht das "AM-LadePole professonial", ein regionales Konzept der Stadtwerke Amberg, um E-Mobilität im halböffentlichen Raum zu fördern und auszubauen. Die von Hardy Barth entworfenen Zapfsäulen sorgen dafür, dass das Auto der Zukunft stromsparend und mit 100 Prozent Ökostrom umweltfreundlich aufgeladen wird. "Die Kombination der Elektroladesäule mit erneuerbaren Energien war uns wichtig und passt perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie der Nachhaltigkeit", so Geschäftsführer Urs Herding.

Oft werden E-Fahrzeuge noch kritisch beäugt. Vor allem die mangelnde Reichweite lässt viele zweifeln. "Wenn wir uns in Deutschland nicht umschauen, werden es uns andere vormachen", sagt Firmengründer Walter Herding. Deshalb sei es wichtig, dass die E-Mobilität bei uns stärker vorangetrieben wird. Die Firma macht mit ihren zwei Ladesäulen einen Schritt in die richtige Richtung. Kunden und Mitarbeiter können ihr strombetriebenes Gefährt nun gratis aufladen - ganz bequem und nebenbei. Das macht nicht nur die E-Mobilität, sondern auch das Unternehmen attraktiver.Auch wenn man bei Herding in punkto Dienstfahrzeuge noch nicht auf den alternativen Antrieb umgestiegen ist, haben einzelne Mitarbeiter schon Erfahrungen damit gesammelt. Wolfgang Raabe hat sich lange und intensiv mit E-Mobilität beschäftigt. Der Betriebsleiter schätzt das entspannte und größtenteils autonome Fahrerlebnis. Sein Fazit: "Vorher war ich schon überzeugt, nachher war ich begeistert". Jetzt will sich Raabe einen Tesla anschaffen. Der erste Dauerparker für die neuen E-Säulen hat sich damit schon gefunden.