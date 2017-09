Amberg-Sulzbach. Für insgesamt 759 junge Frauen und Männer hat am 1. September ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Sie starteten an den Standorten der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg, Nürnberg, Würzburg, Eichstätt und Königsbrunn ihre Ausbildung.

Aus dem Bereich der Einstellungsberatung Amberg haben sich 25 Anwärter für die Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene (ehemals mittlerer Dienst) qualifiziert. Für die sieben jungen Frauen und achtzehn Männer ging damit ein langersehnter Traum in Erfüllung, betonen die Verantwortlichen. Sie begannen ihre Ausbildung in Sulzbach-Rosenberg. Zwei weiteren Frauen und einem Mann gelang der Direkteinstieg in die dritte Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst). Traditionell lud Einstellungsberater Polizeihauptkommissar Jörg Pfab die angehenden Ordnungshüter zu einem Abschlussgespräch ein. Neben der Vorstellung ihres Ausbildungsseminars gab er ihnen einige praktische Tipps mit auf den Weg. Die Polizei sucht auch weiterhin geeigneten Nachwuchs. Eine Bewerbung für den Einstellungstermin 2018 ist noch bis Ende September möglich. Informationen bei Jörg Pfab, 09621/890-305.