Vermischtes Kreis Cham

28.07.2017

Die Kriminalpolizei Regensburg erwischt ein Brüderpaar, das offenbar Falschgeld im Landkreis Cham in Umlauf brachte. Die 50-Euro-Banknoten kauften die Verdächtigten nach Polizeiangaben im Darknet.

Bereits seit Januar 2017 registrierten die Beamten vermehrt Zahlungen mit gefälschten 50-Euro-Scheinen, vor allem in und um Cham. "Dabei war auffallend, dass bei den meisten der Geldscheine die gleichen Fälschungsmerkmale vorhanden sind", meldet Polizeisprecher Dietmar Winterberg.Die Beamten der Dienststelle für Falschgeldkriminalität ermittelten alle Fälle, in der eine solche Banknote im Raum Cham und Straubing verbreitet wurde, nach. Dies führte sie zu dem italienischen Brüderpaar aus dem Landkreis Cham. "Der Jüngere der beiden hatte sich die Falsifikate über das Darknet verschafft", informiert Winterberg. Die falschen Banknoten hätte er dann zum Teil seinem Bruder überlassen.Mittels Einkäufen bzw. Gaststättenbesuchen brachten sie das Falschgeld nach Angaben der Polizei in verschiedenen Geschäften und Lokalen in Cham und Straubing in den Zahlungsverkehr und bereicherten sich am Wechselgeld.Die Polizei weist darauf hin, dass Geldfälschung ein Verbrechen ist, das mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr geahndet wird. Zur genauen Menge des sichergestellten Geldes wollte sich die Polizei nach Angaben der Deutschen-Presse-Agentur wegen der laufenden Ermittlungen noch nicht äußern.