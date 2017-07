Vermischtes Kreis Hof

27.07.2017

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr im Landkreis Hof. Ein Fahrer verbrannte in seinem Pkw.

Das Fahrzeug prallte nach Angaben der Polizei Oberfranken auf der Staatsstraße zwischen Geroldsgrün und Bobengrün im Landkreis Hof frontal gegen einen Baum. "Der Pkw fing sofort zu brennen an. Der alleinbeteiligte Fahrer verbrannte bis zur Unkenntlichkeit im Fahrzeug", meldet Sprecher Rainer Eck. Die Identität des Fahrzeugführers sei bislang nicht geklärt.Ein Sachverständiger habe die Beamten bei der Unfallaufnahme unterstützt. Der Unfall-Pkw wurde sichergestellt. Die örtlichen Feuerwehren aus Bad Steben, Geroldsgrün, Marxgrün und Bobengrün seien schnell am Brandort gewesen und hätten mit den Löscharbeiten begonnen. "Für die Person im Fahrzeug kam leider jede Hilfe zu spät", so Eck.