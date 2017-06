Vermischtes Kreis Hof

Münchberg. Der Lkw eines Oberpfälzers geriet am heutigen Mittwoch um 6.23 Uhr in einen Schlingerkurs. Weil der Fahrer offenbar ohnmächtig geworden war, pendelte der Sattelschlepper auf der A9 Richtung Berlin bei Münchberg von der rechten auf die linke Spur und wieder zurück. Andere Verkehrsteilnehmer beobachteten den Vorgang, stoppten den Lkw und halfen dem Fahrer.

Verkehrsteilnehmer arbeiten zusammen

Offenbar gesundheitliche Probleme hatte ein Lkw-Fahrer aus der Oberpfalz, der auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs war. Der Sattelzug des 46-Jährigen kam laut Polizeiangaben zunächst nach rechts ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Von hier aus steuerte er nach links, überquerte alle Fahrstreifen und touchierte die Mittelschutzplanke. An dieser schliff er etwa 1000 Meter entlang und wurde allmählich abgebremst. Im Anschluss schlingerte das Fahrzeug erneut nach rechts und stieß nochmals gegen die rechte Schutzplanke, wo es sich in Schrittgeschwindigkeit weiterbewegte."Zwei Verkehrsteilnehmer, ein Sattelzugfahrer aus Oberfranken, und ein Audi-Fahrer aus Schwaben, hatten das ganze Geschehen mit angesehen und bemerkt, dass der Unfallverursacher bewusstlos hinter dem Lenkrad zusammengesackt war", sagte Sigurd Zapf von der Polizeiinspektion Hof. "Der 27-Jährige setzte sich mit seinem Sattelzug links neben den verunfallten Lkw, um ein erneutes Überqueren der Fahrstreifen notfalls zu verhindern." Der 26-jährige Audi-Fahrer habe in einiger Entfernung vor den beiden am Fahrbahnrand angehalten und sei dem noch in Bewegung befindlichen Lkw entgegengelaufen, sagte der Sprecher. Zusammen schlugen beide Helfer die Seitenscheibe des Sattelzuges ein und brachten diesen durch Betätigen der Feststellbremse zum Stillstand. Anschließend kümmerten sie sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den bewusstlosen Fahrer.Noch während der Rettungsaktion kam dieser wieder zu sich und wurde ins Klinikum Hof gebracht. Allerdings stellte sich dort heraus, dass er vermutlich Drogen konsumierte hatte. Ein entsprechender Schnelltest war positiv. Deshalb ordnete der Richter vom Amtsgericht Hof eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins an. Der entstandene Schaden beträgt etwa 75.000 Euro. Bis zum Abschleppen des verunfallten Lkw waren zwei Stunden lang zwei Fahrstreifen gesperrt.