Der neue Freizeitpass 2017/2018 ist ab sofort erhältlich. Landrat Andreas Meier betonte bei der Vorstellung der 94 Seiten starken Broschüre, dass sich die Angebote nicht nur auf den Landkreis beschränken.

Neustadt/WN . (arw) Das Heft gibt es ab sofort für zwei Euro in Schulen, bei Gemeindeverwaltungen, beim Kreisjugendring und im Tourismusbüro des Landkreises. Die vielfältigen Offerten des Freizeitpasses, der in einer Auflage von 2200 Exemplaren aufliegt, bieten besonders für Familien interessante Möglichkeiten, die Freizeit sinnvoll und abwechslungsreich miteinander zu verbringen.Viele Jugendliche und Erwachsene ermunterten den Landkreis, den Freizeitpass weiter aufzulegen, erklärte Meier. "Aber wir sind immer auf das Entgegenkommen der Anbieter angewiesen." Der Landrat freute sich zusammen mit Kreisjugendpfleger Jürgen Orlik, dass mit der "Adventure"-Minigolfanlage in Ullersricht und der Bowlingwelt in Weiden zwei neue Attraktionen aufgenommen werden konnten. Das Angebot sei vielfältig. Es beinhalte unter anderem freien Eintritt in Schwimmhallen und Freibäder im Landkreis und in Erbendorf. Ermäßigte Tickets gebe es in den Freibädern Perschen, Auerbach und Altglashütte sowie für die Bäder "Juramar" in Pottenstein und das "Palm Beach" in Stein.Der zweite Bereich wendet sich an Jugendliche, die Fitnessstudios besuchen wollen, etwa in Weiden und Grafenwöhr. Vier besondere Tage offeriert das Geo-Zentrum an der KTB in Windischeschenbach. In der Bowlingwelt Weiden kann bis 18 Uhr günstig gekegelt werden. Es gibt freien Eintritt zu Fußballspielen sowie Schnupperkurse im Tennis und im Karate-Dojo.Im dritten Teil des Heftes geht es um die Freizeitgestaltung mit Pferden, Minigolf, die Sommerrodelbahn in St. Engelmar und Pottenstein. Auch die Sternwarte in Tirschenreuth ist dabei. Bei guter Schneelage sind Skilifte in Immenreuth, Buchberg/Schnaittenbach, Silberhütte und Fahrenberg im Angebot. "In Pottenstein geht der Affe ab", schreibt der Besitzer der Kletterwand. Eine Ermäßigung gibt es auch im Vulkanerlebnis Parkstein und im Tierpark Lohberg, ebenso im Tiergarten Nürnberg und im Jura-Zoo in Neumarkt.Der rosa Teil enthält den Falkenhof in Schloss Rosenburg und den Vogelpark Abensberg, den E-Fun-Park in Pottenstein und den Erlebnispark in Schloss Thurn. Das Freizeitland in Geiselwind, die Bavaria Filmstadt und Playmobil in Zirndorf sind überdies mit von der Partie.Weitere Seiten gehören den verschiedenen Museen in der nähen und weiteren Umgebung. Ferner geht es in Maislabyrinths und zum Hoffest. Um beim Rätsel zu gewinnen, sind neun Fragen zu beantworten. 13 Buchstaben ergeben das Lösungswort.