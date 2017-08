Weniger exotisch als ihr Name und ihr Beruf klingt ihre Stellenbeschreibung. Sie soll die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer im Bereich Asyl koordinieren, weitere Freiwillige dafür gewinnen sowie Runde Tische, Austauschtreffen und Schulungen organisieren. Ferner soll sie die Vernetzung mit den Asyl- und sozialen Beratungsstellen der Stadt Weiden vorantreiben.Ein weiterer wichtiger Bereich wird die Hilfe bei der privaten Wohnungssuche für Migranten sein. Gerade da scheint der Aufholbedarf immens. Zum 31. Juli lebten nur 22 von insgesamt 610 Asylbewerbern im Landkreis in Privatwohnungen. 242 Menschen mit längerer Bleibeperspektive gelten als "Fehlbeleger". Sie wohnen in Gemeinschaftsunterkünften, müssten aber wegen ihres Status' ausziehen und auf dem freien Markt ein Quartier suchen. Doch solcher Wohnraum ist oft knapp.Hanen Ennacoeur hat eine interessante Biografie. Sie hat einen Masterstudiengang als Stadtplanerin abgeschlossen und zuletzt in einer Erstaufnahmeeinrichtung ihrer Heimatstadt gearbeitet. Sie ist 33 Jahre alt und wohnt in Weiden, wohin es ihren Mann beruflich verschlagen hat. Da beide gern wandern, fühlen sie sich in der Natur der Region sehr wohl. Die Hamburgerin ist zudem bekennende Schrebergärtnerin und schwimmt gerne.Zurzeit ist sie viel unterwegs, um sich und ihre Arbeit in Rathäusern und bei Bürgermeistern zwischen Eslarn und Kirchenthumbach vorzustellen. Beeindruckt ist sie vom Engagement der Ehrenamtlichen in der Region.