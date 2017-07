Jusos Nordoberpfalz wählen neuen Vorstand

Die Jusos pochen auf Gleichberechtigung der Frau. Auch in der Politik. Eindrücke holt sich der SPD-Nachwuchs der Nordoberpfalz von einer Sozialdemokratin, die es geschafft hat.

Schirmitz. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft war ein Thema der Unterbezirkskonferenz der Jusos in Schirmitz. Als Referentin hatten die Jungsozialisten die Landtagsabgeordnete und SPD-Kreisvorsitzende Annette Karl gewonnen. In ihrem Referat über "Frauen in der Politik" ging Karl auf die Schwierigkeiten ein, mit welchen sie während ihrer eigenen Laufbahn zu kämpfen hatte. Dabei lieferte sie gleichzeitig aber auch Lösungsansätze für die parteiinterne und externe Arbeit, um Frauen gleichzustellen.Die starren Familienrollen seien vor allem ein Frauenproblem, so Karl. "Aus Teilzeitarbeit kann auch nur eine Teilzeitrente entstehen, und die ist meistens weiblich." Auch eine Frau als Regierungschefin bedeute noch lange keinen Erfolg, da Frauen in der Breite noch immer unterrepräsentiert seien. Erfolgreiche Kommunalpolitikerinnen seien meist kinderlos oder ihre Kinder seien schon aus dem Haus. "Uns steht nicht nur die Hälfte des Himmels zu, sondern auch die Hälfte der Macht", spornte Karl die anwesenden Juso-Frauen an, sich auch die verantwortungsvollen Posten zu nehmen. Die Schirmitzer SPD-Vorsitzende Nicole Bäumler wies auf das geplante Frauenförderprogramm hin, welches auf Initiative von Juso-Vorsitzendem Adrian Kuhlemann und ihr gestartet wird. Unterstützt werden die Jusos Nordoberpfalz dabei direkt aus dem Juso-Bezirksvorstand durch Carolin Wagner.Die neue Vorstandschaft um den alten und neuen Vorsitzenden Adrian Kuhlemann wurde einstimmig gewählt. Kuhlemann bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf einen "heißen Wahlkampf-Sommer". Als Beisitzer wurden Simone Forster (Irchenrieth), Sophie Salfetter (Altenstadt), Nicole Bäumler (Schirmitz), Nora Kellner (Parkstein), Simon Grajer (Neukirchen), Sascha Anton (Weiden), Nicolas Arnold (Altenstadt), Andreas Kunz (Neustadt/WN) und Julian Bäumler (Altenstadt) gewählt.Anschließend stellte Julian Bäumler aus Altenstadt die neue Juso-Kampagne "#roswitha" vor. Mit der wollen die Jusos für politisches Engagement werben und vor allem junge Leute an die Politik heranführen.