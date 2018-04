Neustadt/WN. Die Klage ist fast so alt wie der erste Linienbus auf deutschen Straßen: Der ÖPNV ist eine feine Sache, er sollte nur besser werden, dann würden auch mehr Menschen das Auto stehen lassen. Solche Kritiker könnten es in Zukunft schwerer haben. Mit einer großangelegten Fragebogenaktion in allen Haushalten zwischen Eslarn und Kirchenthumbach will das Landratsamt in zwei Wochen ausloten, wo es konkret Bedarf gibt und welche Strecken eventuell zu kurz kommen.

Dabei berät Thomas Huber die Fachabteilungen des Lobkowitzerschlosses. Er ist Leiter der Abteilung "Innovative Verkehrskonzepte" der Regionalbus-Ostbayern und stellte am Donnerstagabend seinen Ansatz vor Busunternehmern und Verkehrsexperten des Landratsamtes vor. Huber outete sich dabei keineswegs als Bus-Lobbyist. "Der klassische Linienbus ist nicht immer die beste Lösung, es geht um verschiedene Bedienformen vom Anrufbus bis zum Baxi." Damit sei vieles möglich. "Wenn Bedarf da ist, schafft man es bis ins letzte Dorf", ist Huber sicher. Das zeige etwa der Landkreis Deggendorf.Wichtig ist aber, die Wünsche und das Mobilitätsverhalten der Bürger zu kennen. Deshalb gehen am 17. April die Fragebögen raus. Es handelt sich dabei um ein Blatt mit Vorder- und Rückseite zum Ausfüllen. Um den 4. Mai sollten die Bögen zurückgeschickt werden. "Wir hoffen auf 10 Prozent Rücklauf. Das ist die Erfahrung aus anderen Landkreisen. Es darf natürlich gerne mehr sein", sagt Huber. Auch online können Bürger über einen QR-Code mitmachen. Wer neugierig ist, kann bereits einen Blick darauf werfen und sich die Internet-Seite "mobil,neustadt.de" ansehen.Interessant: Die Aktion ist nicht nur auf Zahlen für eine Statistik aus, sondern fragt nach dem Warum. "Der Rücklauf soll auch zeigen, wo der Lieblingsbäcker der Leute ist. Weshalb wollen alle in einen bestimmten Ort?", erklärt Huber."Je besser die Datenlage, desto besser ist später das Konzept", sind sich Huber und Landrat Andreas Meier einig. Mitmachen lohnt sich also, obwohl der ÖPNV für ein ländlich strukturiertes Gebiet wie den Kreis Neustadt schon recht gut funktioniert, unterstreicht Huber. Der Ansicht ist auch Meier. Er weiß, dass noch mehr möglich ist, will aber nur auf Basis gesicherter Daten loslegen. "Mehr ÖPNV kostet auch mehr." Etwa das Baxi, ein Mittelding zwischen Anrufbus und Taxi, das den Landkreis Tirschenreuth bedient. "Es müsste mit dem Nachbarlandkreis Tirschenreuth verzahnt werden", sagt der Landrat.Josef Fütterer vom Bauernverband forderte eine enge Abstimmung mit Weiden. Die Waidhauser Bürgermeisterin Margit Kirzinger sieht in der Fragebogenaktion vor allem eine Chance für ihre Ortsteilbürger. Sie könnten mit zahlreicher Beteiligung zeigen, dass sie für eine bessere Anbindung kämpfen.. Angemerkt