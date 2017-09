Lust auf den Landkreis soll sie machen, gut aussehen und zweckmäßig sein. Die Macher sind überzeugt: All das kann die neue NEW-Homepage leisten.

Neustadt/WN. "Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, den Landkreis zu besuchen und hier zu leben", sagte Christian Fröhlich, Geschäftsführer der für das Design zuständigen Agentur CP2, bei der Vorstellung im Landratsamt. Die Seite sei "was ganz Neues" bei Optik und Benutzerfreundlichkeit, urteilt Landrat Andreas Meier.Barbara Mädl, Leiterin der Wirtschaftsförderung, erläuterte die für den Neustart nötigen Veränderungen: Statt zwei Zuständigen für die Website gibt es jetzt in jedem Sachgebiet einen Redakteur. Über 30 Personen sorgen für Aktualität. Die Inhalte wurden zum Teil von der alten Website übernommen, erweitert oder wie die Energieberatung oder Informationen zum Gutachterausschuss neu erstellt. Auch die Wahlergebnisse am Sonntag werden aktuell auf der Website zu finden sein - "wie früher, nur schöner", so Landrat Meier. Wer die Online-Ausweisfunktion nutzt, kann über ein sicheres Postfach im Bürgerservice-Portal Einspruch erheben oder Dienstleistungen online bezahlen.Auch ohne die Ausweisfunktion möglich ist die Fahrzeug-Abmeldung. Außerdem können viele Formulare ausgefüllt und heruntergeladen werden. IT-Leiter Klaus Güntner blickte zurück: 1996 war Neustadt "einer der ersten Landkreise in Bayern" mit eigener Website. Landrat Meier blickte voraus: Ab Anfang 2018 sollen die öffentlichen Sitzungsprotokolle abrufbar sein. Auch in Sachen Apps habe man "ein bissl was im Hinterkopf". Mehr wollte er noch nicht verraten.___Website des Landkreises: