Phänomen CEO-Fraud in der Oberpfalz

Die Mitarbeiterin eines lokalen Unternehmens bekam eine E-Mail von ihrem Chef mit der Anweisung, einen bestimmten Betrag auf ein Konto in Großbritannien zu überweisen. Sie ahnte nicht, dass ihr Vorgesetzter in Wahrheit gar nicht der Absender der Nachricht war. Nun ist das Geld weg.

Wie die Polizei heute berichtet, wurde das Unternehmen bereits am Mittwoch, 29. November, Opfer des sogenannten CEO-Frauds. Eine Betrugsmasche, vor der auch das Bundeskriminalamt warnt Beim CEO-Fraud geben sich Täter - nach Sammlung jeglicher Art von Information über das anzugreifende Unternehmen - beispielsweise als Geschäftsführer (CEO) einer Firma aus und veranlassen einen Mitarbeiter zum Transfer eines größeren Geldbetrages ins Ausland.Nun geriet auch ein oberpfälzer Unternehmen ins Visier eines solchen Täters. Nach dem Abgreifen interner Daten durch einen bislang Unbekannten hat eine Firmenangestellte scheinbar eine E-Mail von ihrem Chef erhalten. Darin wurde sie angewiesen, einen mittleren fünfstelligen Betrag zu überweisen. Die Mitarbeiterin ahnte nicht, dass es sich um eine fingierte Nachricht eines Betrügers handelte. Sie kam der vermeintlichen Weisung ihres Vorgesetzten nach.Die Kriminalpolizei in Weiden hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und warnt eindringlich vor dieser technisierten Betrugsmasche. Nicht nur größere Unternehmen sollten laut Polizei Vorkehrungen treffen, um nicht getäuscht und somit Opfer der Betrüger zu werden.