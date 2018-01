Vermischtes Kreis Regensburg

06.01.2018

Eine aufmerksame Bürgerin informierte am Samstag, 6. Januar, um 12.50 Uhr die Integrierte Leitstelle Regensburg über einen hilflosen Schwan in der Staustufe des Laufwasserkraftwerks Regensburg. Die Feuerwehr rettete das Tier aus seiner misslichen Lage.

Die ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Regensburg trafen 6 Minuten später dort ein. Die Donau hatte zu diesem Zeitpunkt eine hohe Fließgeschwindigkeit - verstärkt durch das Hochwasser und der damit verbundenen Sogwirkung an der Staustufe. Im Wasser an der Staustufe versuchte das Tier zwar mehrfach selbst, sich aus seiner Situation zu befreien. Es gelang ihm jedoch nicht. Mit den letzten Kräften rettete sich der Schwan auf einen Eisenträger der Kraftwerkskonstruktion.Da in diesem Bereich eine Rettung vom Wasser aus mit Booten oder Strömungsrettern der Rettungsorganisation für die Einsatzkräfte lebensgefährlich und unmöglich gewesen ist, entschied der Einsatzleiter laut Feuerwehrbericht, die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr zu Hilfe zu holen.Nach dem Eintreffen der Kräfte wurde ein Höhenretter mit Hilfe der Drehleiter in Position gebracht. Die Feuerwehr ließ den Retter in die Nähe des verschreckten Tiers behutsam hinab. Schlussendlich konnten die Feuerwehrleute den Schwan, der nochmals in das Wasser gesprungen war, "in letzter Sekunde" mit einem Fangnetz gerettet werden, wie es in der Mitteilung heißt.Die Helfer entließen den unverletzten, aber erschöpften Schwan auf der Grünfläche eines nahen Parks wieder in Freiheit. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr und der Polizei waren zusätzlich Einheiten der DLRG Wasserrettung zur Absicherung der Retter im Einsatz.Bei der etwa einstündigen Aktion am Pfaffensteiner Wehr unterstützten Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Regensburg (Löschzug Sallern und Weichs) die Hauptfeuerwache. Denn gleichzeitig musste die Feuerwehr Regensburg auch noch bei zwei weiteren Rettungseinsätzen im Stadtgebiet ausrücken.