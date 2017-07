Vermischtes Kreis Regensburg

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Studentenwohnheim in Pentling (Landkreis Regensburg) leicht verletzt worden. Sie wurden ambulant versorgt. Wie die Polizei mitteilte, brachten sich etwa 150 Menschen in der Nacht zum Dienstag vor dem Gebäude in Sicherheit

Das Feuer brach in der Wäschekammer des Wohnheims An der Steinernen Bank aus. Gegen 3 Uhr am Dienstag ging die Meldung über ein Feuer im Erdgeschoss eines Studentenwohnheims in Pentling bei der Polizei ein. Zu dieser Zeit befanden sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz etwa 150 Personen im Anwesen, die das Gebäude unter anderem aufgrund der Rauchentwicklung verließen. Zwei der Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vor Ort ambulant medizinisch versorgt.Den alarmierten Feuerwehren gelang es schnell, das Feuer in einem Waschraum zu löschen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. "Zur Ursache können wir zur Stunde keine Angaben machen", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittlungen nahm noch in den Nachtstunden die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg auf.