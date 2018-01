Sport Kreis Schwandorf

25.01.2018

2

0 25.01.2018

Oberviechtach . Zum Heimauftakt im neuen Jahr treten die Damen I und die Herren I des HV Oberviechtach am kommenden Samstag in der heimischen Gymnasiumshalle an. Beide treffen dabei auf die SG Regensburg. Auch die zweite Herrenmannschaft ist am Wochenende aktiv - gegen die DJK Weiden.

Gerade für die Damen dürfte es kein leichtes Unterfangen werden. Die Gäste der Spielgemeinschaft waren zuletzt in der Vorwoche gegen den ASV Cham mit 21:16 erfolgreich. Die Donaustädterinnen spielen mit einem sehr ausgeglichen Team, das von allen Positionen Torgefahr ausstrahlt. Doch der klare 26:15 Erfolg zuletzt in Weiden sollte auch den Oberviechtacherinnen genügend Selbstvertrauen gegeben haben. Trainer Roman Will hofft, dass sowohl die Zusammenspiele in der Kleingruppe, aber auch das gesamte Gebilde, sowohl in Angriff und Abwehr über 60 Minuten funktionieren werden. Sollten die HV-Damen, wie in ihren bisherigen Heimspielen gezeigt, konzentriert über die gesamte Spielzeit zu Werke gehen, müssen sie sich keineswegs verstecken.Um 18:00 Uhr steht die erste Herrenmannschaft des HV gegen die SG Regensburg III auf dem Handballfeld. Von der Tabellensituation her sind die Voraussetzungen klar verteilt. Der HV auf Platz 2 und die Donaustädter rangieren am Ende der Tabelle. Doch die beiden Verantwortlichen Jan Vetrovec und Mario Baier warnen ihre Akteure. Die Regensburger haben einige Spiele nur knapp verloren, Für das Aufeinandertreffen sollte es wieder das Ziel sein, den Spielaufbau schnell und sicher zu präsentieren und die eigenen Angriffe mit mehr Augenmaß vorzutragen.Den Abschluss der Heimspielserie am Samstag bildet die Partie der zweiten Herrenmannschaft des HV gegen die DJK Weiden um 20:00 Uhr. In der Vorrunde behielten die Fichtenstädter mit 32:22 die Oberhand. Für diese Niederlage möchte die DJK Revanche nehmen. Es dürften 60 Minuten Schwerstarbeit auf die Jungs um Spielertrainer Daniel Reil zukommen. Bei ihrem Auftritt in der Vorwoche in Neumarkt zeigte sich, dass die "Zwoate" im Vergleich zur Vorsaison reifer geworden ist und auch schwierige Situationen versteht zu meistern.