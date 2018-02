Vermischtes Kreis Schwandorf

10.02.2018

Der SV Alten-Neuenschwand wurde vergangene Woche Opfer eines Einbrechers, der gewaltsam in das Vereinsheim eindrang. Zwischen Mittwoch, 7. Februar, 23 Uhr und Freitag, 9. Februar, 17 Uhr, hebelte der Täter die Eingangstüre brachial auf und gelangte so ins Gebäude.

Aus dem Gastraum entwendete er einen Sky Receiver und 2 Radiogeräte sowie einNotebook. Das Diebesgut hatte einen Wert von etwa 1000 Euro, heißt es im Polizeibericht.Auch vor einem Getränkeautomat machte der Täter nicht halt.Hier musste er ebenfalls brachiale Gewalt anwenden, um diesen zu öffnen. Die Beute fielaber gering aus und dürfte sich im unteren zweistelligen Bereich bewegen. Insgesamt verursachte der Täter zusätzlich einen Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro .Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmung gemacht hat, wird gebeten, sichmit der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald unter Telefon 09672/92020 in Verbindung zu setzen.