29.01.2018

Tirschenreuth . Die Freien Wähler wollen im Landkreis fleißig Unterschriften für ein Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sammeln. Ziel ist es, dass in jeder Ortsgruppe Listen aufliegen. In der Ankündigung der CSU, die Straßenausbaubeiträge streichen zu wollen, sehen die Freien Wähler ein Taktieren. "Die Entwicklung in dieser Frage wollen wir nicht abwarten, wir werden selber aktiv. Wir werden dafür sorgen, dass die Straßenausbaubeiträge wegkommen", versprechen die Freien Wähler selbstbewusst. Kreisvorsitzende Gisela Kastner kündigt in den nächsten Tagen die ersten Aktionen im Landkreis an. Geplant sind unter anderem Infostände, an denen Listen aufliegen. Auch eine Haustüraktion in betroffenen Straßenzügen sei denkbar. Die Freien Wähler brauchen mindestens 25 000 Unterschriften, damit ein Volksbegehren gestartet werden kann.